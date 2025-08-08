Tientallen weggebruikers wachten in een rij op boete na negeren rood kruis

Tientallen weggebruikers hebben vrijdagavond een boete gekregen, omdat ze over een afgesloten rijstrook reden na een ongeluk op Randweg N2 bij Eindhoven. Bij het ongeluk kwam een auto op z'n kant terecht.

De automobilisten wachten in een lange rij op een prent van de politie, is te zien op beelden die Rijkswaterstaat deelt.

Het ongeluk gebeurde op de plek waar de rijbanen van de N2 en A2 vanuit Tilburg en Best samenkomen. Het is niet bekend of hierbij iemand gewond is geraakt. De N2 werd in de richting van Eindhoven een tijdje afgesloten, net voorbij knooppunt Ekkersweijer.

'#nietvoorniX'

Wie lak heeft aan een rood kruis boven de weg, riskeert een boete van 250 euro. Het negeren van een rood kruis valt onder het strafrecht. Dat betekent dat de officier van justitie bepaalt hoe hoog de boete daadwerkelijk wordt.

Sinds 2019 vragen politie, ANWB, ambulancediensten, bergers, wegwerkers en Rijkswaterstaat aandacht voor de gevaren van het negeren van een rood kruis met de actie '#nietvoorniX'.

De slogan werd bedacht, omdat in dat jaar het aantal bestuurders dat zich niet aan zo'n kruis hield enorm toenam. Er werden in dat eerste jaar tienduizend boetes uitgedeeld aan bestuurders die een rood kruis negeerden.