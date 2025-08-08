Vrouw (34) dood gevonden in huis: opgepakte verdachte is haar echtgenoot

De man die vrijdagochtend werd opgepakt na de dood van een vrouw in een huis aan de Leemsbroek in Veldhoven, is haar echtgenoot. Dat meldt de politie vrijdagavond. Het stel had samen drie kinderen.

De politie liet vrijdagochtend al uit te gaan van een misdrijf. De drie kinderen worden opgevangen. "Het onderzoek naar de toedracht van dit heftige incident gaat onverminderd door. Zaterdag wordt opnieuw onderzoek gedaan in de woning. Tot die tijd wordt de woning bewaakt", laat de politie weten. De politie deed vrijdag de hele dag onderzoek in het huis: