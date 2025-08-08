Botsing op terugweg naar huis na vakantie

Mensen die met hun auto na een vakantie op weg waren naar huis, werden vrijdagavond betrokken bij een ongeluk in Breda. De wagen waarin ze zaten, botste op een andere auto. Door de klap kwam de imperiaal op het wegdek terecht. Het bagagerek lag vol met tassen en andere vakantie-artikelen.

Het ongeluk werd rond kwart voor negen gemeld. Een ambulance werd opgeroepen en hulpverleners hebben de inzittenden nagekeken. Voor zover bekend hoefde er niemand naar een ziekenhuis. Een berger heeft beide voertuigen, en de imperiaal, afgevoerd. Handhavers van de gemeente Breda hebben de plek van het ongeval afgezet.

De weg werd na het ongeluk afgezet (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).