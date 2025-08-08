Navigatie overslaan

Botsing op terugweg naar huis na vakantie

Vandaag om 21:39
De imperiaal die van de auto afviel (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
De imperiaal die van de auto afviel (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
nl
Mensen die met hun auto na een vakantie op weg waren naar huis, werden vrijdagavond betrokken bij een ongeluk in Breda. De wagen waarin ze zaten, botste op een andere auto. Door de klap kwam de imperiaal op het wegdek terecht. Het bagagerek lag vol met tassen en andere vakantie-artikelen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

Het ongeluk werd rond kwart voor negen gemeld.

Een ambulance werd opgeroepen en hulpverleners hebben de inzittenden nagekeken. Voor zover bekend hoefde er niemand naar een ziekenhuis. Een berger heeft beide voertuigen, en de imperiaal, afgevoerd. Handhavers van de gemeente Breda hebben de plek van het ongeval afgezet.

De weg werd na het ongeluk afgezet (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
De weg werd na het ongeluk afgezet (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!