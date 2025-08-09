Syriër maakt psychiater en arts leven zuur en gaat half jaar de cel in

Een psychiater en een arts van de GGZ Westelijk Noord-Brabant zijn in maart geslagen en bedreigd. De arts werd ook slachtoffer van een poging tot aanranding. Volgens de rechtbank in Breda moet een Syriër van 33 hiervoor een half jaar de cel in. De man was in behandeling op het terrein van de GGZ in Halsteren toen het uit de hand liep.

Slechte relatie Het was niet voor het eerst dat de Syriër zich als cliënt agressief gedroeg tegen onder anderen zijn behandelaars. Om die reden was hij al eens overgeplaatst naar een andere kliniek. Wat de directe aanleiding voor zijn misdragingen in maart was, is niet bekend. Hij was in ieder geval boos op zijn behandelaars en had een slechte relatie met hem.

De psychiater kreeg een stomp in zijn gezicht en op dezelfde dag werden hij en de GGZ-arts met de dood bedreigd. “Als ik een pistool heb, schiet ik” en “ik ga je dood maken” had de Syriër gezegd. Hierbij bleef het niet die dag: de man maakte ook een grijpende beweging in de richting van het kruis van de arts. Het gebeurde allemaal in een kort tijdsbestek: toen de patiënt door zijn begeleiders en arts naar de spreekkamer van de psychiater werd gebracht.

Volgens zijn advocaat mag zijn cliënt niet alles toegerekend worden. Hij kampt met psychische problemen en heeft zorg nodig in afwachting van zijn terugkeer naar zijn geboorteland waar hij al lange tijd naar hunkert. Met een gevangenisstraf die langer is dan het voorarrest is hij niet gebaat, stelde zijn raadsman.

Het Openbaar Ministerie (OM) kon minder begrip opbrengen. De officier van justitie benadrukte dat de twee GGZ-medewerkers zich bang en onveilig moeten hebben gevoeld en dat de psychiater ook pijn heeft gehad door de klap die hij kreeg. Het OM spreekt verder van een ‘patroon van agressie naar behandelaren’.

De reclassering acht nieuwe incidenten niet uitgesloten. De Syriër heeft problemen op allerlei gebieden: hij is dakloos, verwaarloost zichzelf en is ernstig verslaafd. Onder invloed van verdovende middelen veroorzaakt hij geregeld overlast en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Syriër mijdt zorg

Toch slaat hij alle hulp van de reclassering en andere organisaties in de wind. Alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou op zijn plaats zijn, adviseert de reclassering. De rechter nam dit dus over en besloot de man die nu in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum van de gevangenis in Vught verblijft, zes maanden cel op te leggen. Dit is gelijk aan de eis van het OM.

Het is niet voor het eerst dat een cliënt van de GGZ Westelijk Noord-Brabant tijdens zijn verblijf in Halsteren in de fout gaat. In 2023 bracht een tbs’er een vrouw om het leven aan de rand van het GGZ-terrein en vorige maand werd een zedendelinquent veroordeeld. In een reactie op die laatste zaak zei een woordvoerder onder meer: “Hoewel wij veel kunnen betekenen, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het handelen bij de cliënt zelf. Wij blijven ons inzetten voor toegankelijke en goede geestelijke gezondheidszorg.”