'Huis dode vrouw eerder al bezocht door politie om heftige ruzie'

De politie is eerder deze week al bij de woning geweest waar vrijdagochtend een 34-jarige vrouw dood werd gevonden. Dat melden verschillende buurtbewoners aan Omroep Brabant. De man van de vrouw zou daarna met zijn spullen vertrokken zijn, maar een paar dagen later stond hij weer terug op de stoep.

Luidruchtig Dinsdagmiddag is de politie al bij de woning geweest na een ruzie in het huis. Verschillende overburen en buren melden dat aan Omroep Brabant. Ze hebben het over een ‘flinke’ en ‘heftige’ ruzie. Een ruzie die overburen binnen in hun huis konden horen. Waar die over ging, weten ze niet.

Vrijdagochtend werd een 34-jarige vrouw dood gevonden in een huis aan de Leemsbroek in Veldhoven. Haar echtgenoot, ook 34, is aangehouden. Ze woonden samen met drie kinderen in de woning.

“Ik heb wel de vrouw zelf de politie horen bellen”, vertelt een buurtbewoner. “Ze waren echt heel snel hier, natuurlijk ook omdat er drie kinderen op het adres wonen.” De 34-jarige echtgenoot van de vrouw is daarna met zijn spullen en auto vertrokken. “Maar donderdagavond stond zijn auto hier ineens weer”, zegt een overbuurman. De buurtbewoners zeggen dat ze niet vaker zo’n ruzie op het adres hebben gehoord, al waren ze af en toe wel ‘luidruchtig’.

Een woordvoerder van de politie wilde eerder niet ingaan op dit verhaal.

Onderzoek

Vrienden van de overleden vrouw zijn er helemaal kapot van. "Ze kwam op activiteiten van de buurtvereniging en is wel degelijk social", zegt een vriend van de vrouw. "Ze was pedicure en een zorgzame moeder voor haar kinderen."



"Ik sta nog helemaal na te trillen", vertelt een achterbuurman. "Normaal zie je zoiets aankomen, maar dit totaal niet. We hadden geen last van ze, maar we hadden ook geen contact met ze.” Ook andere buren, overburen en achterburen hadden amper contact met het gezin. Ze woonden zo'n vier jaar in de straat.

Zaterdagochtend is het onderzoek door specialisten van het team Forensische Opsporing van de politie verder gegaan. Spullen die noodzakelijk waren voor de kinderen zijn vrijdagavond door de politie uit het huis gehaald. De kinderen zijn ergens anders ondergebracht.

Totdat het onderzoek is afgerond, bewaakt een beveiligingsbedrijf het huis.