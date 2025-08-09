Buurt wacht tot er weer stroom is na brand: 'Aan ons lot overgelaten'

Enexis is zaterdagmiddag bezig om de schade bij een smeulend transformatorhuisje aan de Landsteinerstraat in Tilburg te herstellen. Bewoners van dertig appartementen moesten hun woning verlaten. Tachtig woningen zitten tot zeker acht uur 's avonds zonder stroom. "We zijn aan ons lot overgelaten", vertelt een buurtbewoner.

De brand in het transformatorhuisje brak uit rond één uur. Rond vier uur was het veilig en mochten de bewoners van de ontruimde appartementen weer naar huis. Buurtbewoner Niek komt rond vier uur een kijkje nemen bij het uitgebrande elektriciteitshuisje. Enexis staat ondertussen te wachten met een graafmachine en materiaal om de eerste schade te herstellen. "Wij kwamen achterom thuis, terwijl de hele buurt al ontruimd was", vertelt Niek, die naast de plek van de brand woont. "Ze waren vergeten de achterkant af te sluiten." Maar uiteindelijk ging hij samen met zijn vrouw ook het huis uit.

"Achter het lintje zijn we echt aan ons lot overgelaten. Er stond heel veel politie en handhaving, maar ze informeerden ons niet. We moesten via de media lezen wat er aan de hand was", vertelt Niek verontwaardigd. "Het enige dat we wisten is dat we vanwege ontploffingsgevaar weg moesten."

Enexis gaat de schade herstellen (foto: Noël van Hooft).

Volgens Niek hebben de hulpdiensten een half uur lang moeten wachten op een sleutel, waarmee ze toegang kregen tot het transformatorhuisje. "Niemand wist waar de sleutel van het hek was. Dat koste enorm veel kostbare tijd." Ondertussen vragen buurtbewoners bij de medewerkers van Enexis hoe lang ze nog zonder stroom zitten. "Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren", is de eerlijke reactie van een medewerker van Enexis. Hij hoopt dat de bewoners zondag wel weer stroom hebben. "Het wordt een bezoekje aan de friettent vanavond voor jullie." Niek vindt de stroomstoring niet zo heel erg. "Dat kan gebeuren. Wij koken vanavond wel op gas."