Op Trailerfest is het een complete chaos vol gezelligheid

Trailerfest in Breda is misschien wel het chaotische festival van Nederland. Het feestje op ’t Zoet staat bekend om zijn zelfspot en absurde marketing. Zo wordt een festivalticket gekscherend 'tickut' genoemd. Maar dankzij festivaltantes Tante Plant en Tante Scheppie wordt vooral veel geknuffeld en gekkigheid uitgehaald.

Aan de Mark op het voormalig CSM-terrein staat het terrein zaterdag vol met oude gare caravans. Het ziet er vooral enorm rommelig uit, maar dat is de bedoeling. Het Trailerfest begon ooit als een grap. Een groep vrienden vond het campinggedeelte van een festival leuker dan het hoofdpodium en besloot dat campinggevoel zélf het festival te maken. "We hebben eerst een pilot georganiseerd in Zundert voor vrienden van vrienden", vertellen de organisators Tante Plant en Tante Scheppie. "Dat was zo'n succes dat we besloten om een echt festival te organiseren. Nu staan we met een hele grote club van familie en vrienden op het festival."

"Als je normaal doet, mag je blijven zitten."

De twee tantes zijn tweeling: Caroline (Tante Scheppie) en Jacqueline (Tante Plant) van der Jagt. Ze zijn zestig lentes jong en ontfermen zich over alle jonge festivalbezoekers. Wie even wil rusten, een praatje nodig heeft of iets te diep in het glaasje heeft gekeken mag naar de caravans van de twee tantes. Ze hebben daar hun eigen familiekampje op het terrein. "Alle neefjes en nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes en onze kinderen staan hier met een caravan", lichten ze toe. Iedereen is er welkom. "Als je normaal doet, mag je blijven zitten en zo niet, dan schoppen we je eruit." Tante Scheppie trekt wat kastjes open in haar caravan. “Kijk, hier liggen bananen, druiven en koekjes. Die zijn voor iedereen die dat aan het einde van de avond nodig heeft.” Intussen ligt één van de festivalgangers te relaxen op het bed. “Soms wil ik niet weten wat er hier allemaal gebeurt”, knipoogt Tante Scheppie.

Iedereen knuffelt met de tantes (foto: Jos Verkuijlen).

Overal waar Plant en Scheppie komen, worden ze gegroet en delen ze knuffels uit. Een familielid zegt dat 'dit een van de mooiste dagen van het jaar is'. De chaos spreekt haar het meeste aan en die is ook zicht- en hoorbaar. Er zijn zeker acht verschillende plekken waar muziek wordt gemaakt en overal wordt gedanst door festivalgangers. Het grappigste vindt Tante Plant dat ze nooit hebben gezegd dat bezoekers verkleed moesten komen naar het festival. "Mensen doen het gewoon. Ze vinden het leuk en willen een dag niet de knapste zijn. Ze hebben schijt en doen lekker een beetje ordinair. Iedereen mag dat zelf weten en dat maakt het hier zo leuk. Alles kan en mag. Als je maar normaal doet en lief bent tegen elkaar", vertelt Plant.