Honderden mensen eisen bij gevangenis vrijlating van voormalig advocaat
Zo'n vier- tot vijfhonderd mensen staan zondagmiddag voor de PI in Vught. Ze dragen witte kleding, houden bordjes met daarop de tekst 'Free Arno' en roepen teksten als 'Arno vrij, Arno vrij!'.
De aanwezige politie laat weten dat de demonstranten toestemming hebben van de gemeente om daar te staan, zolang ze de toegangswegen van de gevangenis niet blokkeren.
Wie is Arno van Kessel?
Arno van Kessel is voormalig advocaat van de coronasceptische organisatie Artsen voor Waarheid. Hij was zelf ook bestuurslid van deze organisatie die tijdens de coronapandemie misinformatie verspreidde over vaccinaties.
De voormalig advocaat zou op 11 juni dit jaar va zijn bed zijn gelicht omdat hij deel uit zou maken van een crimineel netwerk. Ook zes anderen werden hiervoor opgepakt. Dat melden onder meer de Leeuwarder Courant en de Telegraaf. Justitie spreekt van zogenaamde soevereinen, die het gezag van de Nederlandse overheid niet zouden erkennen.
De demonstranten van zondag zijn het niet eens met de arrestatie van Van Kessel. Op social media hebben zich verenigd in een groep die 'Arno van Kessel vrij' heet. Die groep bestaat uit ruim tweeduizend leden.
Scholieren uitgescholden
In 2022 werd hij veroordeeld voor het overschrijden van de gedragsregels voor de advocatuur. Zo verstoorde hij volgens Pointer een informatiebijeenkomst van de GGD in Friesland en schold hij scholieren uit voor NSB'er. De voormalig advocaat viel daarnaast medewerkers van de GGD lastig die in een prikbus coronavaccinaties aan het zetten waren. Van Kessel kreeg hiervoor een tijdelijke schorsing met een proeftijd van twee jaar.
Begin vorig jaar werd hij voor de tweede keer geschorst en na zijn arrestatie een derde keer. Sinds eind juli is hij geschrapt als raadsman en mag Van Kessel zijn vak niet meer uitoefenen.
Reden dat hij uit het register van advocaten is geschrapt, zou zijn dat Van Kessel een reeks fouten maakte bij arbeidsconflicten. Hij ging ondeskundig te werk en zou 'overduidelijk geen verstand hebben van arbeidsrecht', zo meldt De Telegraaf.