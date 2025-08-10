Honderden mensen eisen bij gevangenis vrijlating van voormalig advocaat

Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught demonstreren zondagmiddag honderden mensen. Ze willen dat voormalig advocaat Arno van Kessel wordt vrijgelaten. Van Kessel zou in juni zijn opgepakt voor zijn rol in een crimineel netwerk. De advocaat werd afgelopen tijd al drie keer berispt, onder meer omdat hij de gedragsregels van advocatuur had overschreden. Hij is uiteindelijk geschrapt als raadsman. Hij was ook bestuurslid van een organisatie die desinformatie over coronavaccinaties verspreidde.

Zo'n vier- tot vijfhonderd mensen staan zondagmiddag voor de PI in Vught. Ze dragen witte kleding, houden bordjes met daarop de tekst 'Free Arno' en roepen teksten als 'Arno vrij, Arno vrij!'. De aanwezige politie laat weten dat de demonstranten toestemming hebben van de gemeente om daar te staan, zolang ze de toegangswegen van de gevangenis niet blokkeren. Wie is Arno van Kessel?

Arno van Kessel is voormalig advocaat van de coronasceptische organisatie Artsen voor Waarheid. Hij was zelf ook bestuurslid van deze organisatie die tijdens de coronapandemie misinformatie verspreidde over vaccinaties.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.