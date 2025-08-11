Giel gaat in hongerstaking voor de bomen: ‘Ik zou mijn leven willen geven’

Niks meer eten, alleen nog maar water drinken. Eindhovenaar Giel Boes gaat deze week in hongerstaking om aandacht te vragen voor bomen. "Hier hebben de bomen het verdomd goed, maar ik zou willen dat dat overal zo is.”

Maandag is het zover, dan gaat Giel in hongerstaking. Hij wil meer aandacht voor de natuur en hoopt zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het planten van bomen en het beschermen van bossen. “Onze bomen zijn de longen van de aarde, ze zijn ontzettend belangrijk." Giel gaat in staking omdat elke boom het volgens hem ‘verdomd goed’ moet hebben. Hij woont in het centrum van Eindhoven. “Ik vind het heel mooi dat dit een groene stad is. Kijk hier naar het stadswandelpark, het is heerlijk om hier rond te lopen.” Als klimaatburgemeester van de stad is Giel trots op Eindhoven. “De Dommel krijgt steeds meer ruimte en er is echt veel aandacht voor groen.”

"De wereld is groter dan Eindhoven."

Als Eindhovenaar en klimaatburgemeester is hij dus tevreden over Eindhoven. Toch gaat Giel in hongerstaking. Hij wil hiermee geld ophalen. “De wereld is groter dan Eindhoven. Met het geld gaan we tienduizend bomen planten, 25.000 vierkante meter tropisch regenwoud beschermen en een voedselbos van vijfduizend vierkante meter aanleggen.” Zondag heeft Giel zich al voorbereid op zijn hongerstaking. En wie denkt dat hij zich helemaal vol heeft gegeten, heeft het mis. “Nee, ik heb gisteren geen spareribs naar binnen gewerkt. Ik ben al eerder begonnen met afbouwen. Zo had ik gisteren al achttien uur niet gegeten, zodat mijn lichaam eraan kon wennen." Vanaf maandag is hij van plan om geen vast voedsel meer te eten, alleen 'soep en sap'. Woensdag of donderdag stopt hij daar ook mee en drinkt hij alleen nog maar water. "En dat is best spannend met dit warme weer.”

"Ik zou mijn leven er wel voor willen geven, maar dan kan ik ook niks meer voor de bomen doen.”