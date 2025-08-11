Eerste straf na rellen kampioensfeest PSV: 'Mag niet meer gebeuren'

Tientallen mannen zijn opgepakt na de rellen rondom de kampioenswedstrijd van PSV in Eindhoven, op 18 mei. De eerste verdachte, J.T. uit Nuenen, verscheen maandag voor de politierechter in Eindhoven. Tijdens en rondom wedstrijden van PSV laat hij zich gelden als lid van de harde kern van de Eindhovense club. Bij de politierechter had hij niet veel te vertellen. De 22-jarige voetballiefhebber wilde nog wel toegeven dat hij die zondag in het wilde weg met 'nitraatachtig' vuurwerk had gegooid, maar ook dat hij het niet was die de aanhouding van een andere supporter wilde voorkomen.

De politierechter legde hem voor het afsteken van het 'hele zware' vuurwerk een werkstraf op van 20 uur. Het andere verwijt dat de spuitwerker uit Nuenen werd gemaakt, kon niet worden bewezen en hiervan werd hij vrijgesproken. T. kreeg ook 20 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar, voor het geval hij weer de fout ingaat. Hij heeft al eens een stadionverbod gekregen en blijkt, volgens de reclassering, in een groep makkelijk beïnvloedbaar. "Dit mag niet nog een keer gebeuren", sprak de politierechter hem bestraffend toe. Schuldbewust sloot T. zich hierbij aan: "Dit had niet mogen gebeuren, ik heb niet gezien met wat voor vuurwerk ik heb gegooid. Dit was niet slim." 'Voetbalgerelateerd geweld'

T. kwam goed weg met de straf, want de officier van justitie had hem een werkstraf van 60 uur willen laten opleggen, waarvan 20 uur voorwaardelijk. Ze kon er met de pet niet bij waarom iemand zich tijdens zo’n voetbalfeest zo misdraagt. Op beelden is te zien hoe de zwaar beschonken T. na het afsteken van het vuurwerk bij het stadion direct zijn oren beschermt. “Maar anderen konden zo wel gehoorschade oplopen. Dit is voetbalgerelateerd geweld en dit moet zwaar worden bestraft“, zei de officier.

PSV werd 18 mei in het eigen Philips Stadion landskampioen. In grote delen van Eindhoven was het die zondagavond groot feest nadat duidelijk was geworden dat Ajax op afstand was gehouden. 'Stelletje idioten'

Rond halfacht sloeg de sfeer volledig om, nadat een ‘stelletje idioten’, zoals burgemeester Jeroen Dijsselbloem hen later noemde, de confrontatie met de politie had opgezocht. Ze gooiden met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk naar de agenten. De ME moest ingrijpen om de rust te herstellen. Veertien agenten raakten gewond. Twee van hen werden door een diensthond gebeten, een andere collega raakte gewond in het gezicht. De anderen liepen lichte verwondingen op door klappen en trappen die ze kregen en door de voorwerpen waarmee ze werden bekogeld. "Het lijkt soms alsof rellen bij een kampioensfeest horen. Dat is bizar en onacceptabel", zo reageerde Patrick Fluyt van politievakbond ACP op het uit de hand gelopen kampioensfeest. Foto's van relschoppers gedeeld

Dezelfde avond werden al 22 mannen in de kraag gevat. De afgelopen weken heeft de politie diverse malen andere verdachten opgeroepen zich te melden. Dat deed ze onder meer door foto’s te verspreiden waarop ze al dan niet herkenbaar waren. Begin vorige week werd bekend dat er nog eens negen relschoppers zijn aangehouden. Ze zijn 22 tot 49 en komen uit onder meer Eindhoven, Veldhoven en Utrecht. Het is nog niet bekend wanneer al deze verdachten zich voor de rechter moeten verantwoorden. Een ME'er vertelde over de rellen:

Foto: Omroep Brabant