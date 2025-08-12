Kinderen kiezen AI-zomerschool boven zwemmen in de hitte

Terwijl het buiten heerlijk zomers is, zitten zeventien kinderen van negen tot en met twaalf jaar deze week in het hoofdkantoor van IT-bedrijf Ctac in Den Bosch. Hier leren ze tijdens de eerste AI Summer School for Kids hoe je games bouwt, doolhoven programmeert en vooral wat kunstmatige intelligentie (AI) eigenlijk is.

Vraag het de kinderen en je krijgt verrassend verschillende antwoorden. “AI is artificial intelligence", legt Floris (11) uit. “Het is een programma op de computer dat heel veel weet. Je kunt bijvoorbeeld vragen of hij een plaatje maakt of hele moeilijke rekensommen oplost.” Oliver (10) omschrijft het als 'een manier om een poppetje een doolhof te laten oplossen, of om moeilijke sommen te maken'. Liam (12) zegt dat het een programma is dat het hele internet doorzoekt en dan probeert de juiste informatie te vinden. En Diederik (10) zegt over AI: “Het is een soort zelfgemaakte intelligentie die je bijvoorbeeld kan gebruiken om huiswerk te maken. Al doe ik dat zelf niet.” Docent Annemieke vat het heel simpel samen: "Je leert een computer zelf besluiten te nemen."

Diederik is druk bezig met het coderen van zijn doolhof (foto: Jos Verkuijlen).

De laptops in het klaslokaal zoemen zacht terwijl er overal in de ruimte wordt getekend, getypt en getest. Liam is bezig met een digitaal doolhof. “Dan leer je hoe je een poppetje moet laten bewegen en dat die niet door de muur kan”, zegt hij. Diederik heeft zijn poppetje op zoek gestuurd naar een sleutel. “Als hij die sleutel heeft, kan hij terug naar huis. Maar als hij een muur raakt, programmeer ik dat hij terug naar het begin gaat. Hier leer je coderen. Thuis heb ik met mijn vader al eens een gokmachine gemaakt.” Voor veel kinderen gaat het verder dan alleen spelletjes maken. “Het is belangrijk om te weten hoe je AI goed kunt gebruiken", zegt Liam. “In de toekomst kan het ons heel veel helpen, bijvoorbeeld om hackers tegen te houden. Maar je moet het wel onder controle houden.”

AI Summer School for Kids (foto: Jos Verkuijlen).