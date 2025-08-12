Kinderen kiezen AI-zomerschool boven zwemmen in de hitte
Vraag het de kinderen en je krijgt verrassend verschillende antwoorden. “AI is artificial intelligence", legt Floris (11) uit. “Het is een programma op de computer dat heel veel weet. Je kunt bijvoorbeeld vragen of hij een plaatje maakt of hele moeilijke rekensommen oplost.”
Oliver (10) omschrijft het als 'een manier om een poppetje een doolhof te laten oplossen, of om moeilijke sommen te maken'. Liam (12) zegt dat het een programma is dat het hele internet doorzoekt en dan probeert de juiste informatie te vinden.
En Diederik (10) zegt over AI: “Het is een soort zelfgemaakte intelligentie die je bijvoorbeeld kan gebruiken om huiswerk te maken. Al doe ik dat zelf niet.” Docent Annemieke vat het heel simpel samen: "Je leert een computer zelf besluiten te nemen."
De laptops in het klaslokaal zoemen zacht terwijl er overal in de ruimte wordt getekend, getypt en getest. Liam is bezig met een digitaal doolhof. “Dan leer je hoe je een poppetje moet laten bewegen en dat die niet door de muur kan”, zegt hij.
Diederik heeft zijn poppetje op zoek gestuurd naar een sleutel. “Als hij die sleutel heeft, kan hij terug naar huis. Maar als hij een muur raakt, programmeer ik dat hij terug naar het begin gaat. Hier leer je coderen. Thuis heb ik met mijn vader al eens een gokmachine gemaakt.”
Voor veel kinderen gaat het verder dan alleen spelletjes maken. “Het is belangrijk om te weten hoe je AI goed kunt gebruiken", zegt Liam. “In de toekomst kan het ons heel veel helpen, bijvoorbeeld om hackers tegen te houden. Maar je moet het wel onder controle houden.”
Docent Annemieke Matyas-Toemen legt uit waarom het bedrijf deze zomerschool organiseert. “We willen kinderen enthousiast maken voor de techsector. AI wordt steeds belangrijker. Het is goed dat kinderen leren wat het is, wat de voor- en nadelen zijn, en dat ze spelenderwijs in die wereld komen”, zegt ze. Volgens de docent zitten er dit jaar 'een paar hele slimme kinderen tussen' die ze later graag bij Ctac zou willen zien werken. Lachend voegt ze daaraan toe: “Sommigen zouden nu al aan de slag kunnen, zo handig zijn ze.”
En het mooie weer? Dat houdt niemand tegen. “Ik vind het heel cool dat ze hier zitten in plaats van bij het zwembad”, zegt Annemieke. “Aan dat zwembad hebben ze al vijf weken gelegen. Hier bouwen ze in plaats daarvan aan kennis en vaardigheden waar ze hun hele leven wat aan hebben.”
De zomerschool duurt vier dagen en zit vol afwisseling. Maandag bouwden de kinderen bij Ctac hun eigen games en quizzen. Dinsdag reizen ze naar het Microsoft-kantoor bij Schiphol om onder meer te programmeren met robots. Ze leren ook hoe je een eigen AI-model traint. Donderdag wordt de week afgesloten met een bezoek aan techniekmuseum NEMO in Amsterdam.