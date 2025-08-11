Man in groene zwembroek raakt oververhit en krijgt werkstraf

Het was op zaterdag 21 juni een heerlijke, warme dag. Zelfs om half acht ’s avonds liepen mensen nog in zwemkleding op het strandje aan de Zuiderplas in Den Bosch. Plots raakten de gemoederen er verhit en werd er door een groepje mensen over en weer geslagen.

Hij rende vervolgens terug naar het groepje dat met elkaar slaags was geraakt en stak in op één van hen. Van R. vluchtte direct en werd dezelfde avond nog aangehouden. Na drie dagen werd hij vrijgelaten.

Drie dagen voorarrest Beelden van de vecht- en steekpartij gingen door een filmpje op Dumpert al snel rond op internet. Hierop is duidelijk te zien dat er gevochten werd door diverse mensen in zwemkleding. Een man in een groene zwembroek (Van R. dus) liep even weg van het geweld om een voorwerp uit de helmbak van een scooter te scoren.

Eén persoon, een man in een groene zwembroek, haalde uit met een vork. Voor deze ‘heftige mishandeling’ kreeg deze 36-jarige Gerardus van R. uit Den Bosch maandag van de politierechter in Den Bosch een werkstraf van 80 uur.

Ook zijn vriend, een 42-jarige man, werd gearresteerd. Het is niet bekend of hij ook wordt vervolgd. De man op wie werd ingestoken, een 52-jarige Bosschenaar van Oekraïense afkomst, raakte lichtgewond aan zijn linkerschouder.

De zitting draaide om de vraag wie nu de ruziezoeker was en waarom. Van R. zei dat hij en zijn maat, die beiden overigens die dag aardig wat hadden gedronken, steeds lastig werden gevallen door een groep mensen. “Hun vielen mij aan, ik heb de meeste klappen gekregen. Toen ik zag dat mijn vriend over de grond werd getrokken", vertelde Van R., "probeerde ik hem te ontzetten. Ik kreeg er gewoon schrik van. Vervolgens wilde ik angst zaaien door een wapen te laten zien. Met de vork heb ik toen waarschijnlijk, per ongeluk of daadwerkelijk gestoken. Uit zelfverdediging.”

Het slachtoffer was in de rechtszaal. ”Ik heb niemand klappen gegeven”, zei hij. ”Ik wilde juist de situatie rustig maken en zit niet te wachten op mensen die ruzie zoeken. Ik wil een straf voor deze man, zodat mijn kinderen zich ook weer veilig gaan voelen. Zij waren er toen bij.”

Steun van getuigen en beelden

De lezing van het slachtoffer wordt volgens de officier van justitie ondersteund door getuigen, die een man in een groene zwembroek als de grote onruststoker zagen, en door camerabeelden. Ze sprak van een ‘redelijk opgefokte man die de actie zoekt’.

Bij de formulering van haar eis wees ze ook op het zeventien pagina’s tellende strafblad van Van R. De officier wilde hem een taakstraf van 100 uur laten opleggen met nog eens twee maanden cel wanneer hij weer een strafbaar feit pleegt. Ook zou Van R. een schadevergoeding van 500 euro moeten betalen.

De eis kwam hard aan bij de Bosschenaar, die het hoofd diep boog: “Wat kan ik hier nog tegenin brengen? Achteraf had ik misschien beter meteen weg moeten rennen.” Gelukkig voor hem viel behalve de werkstraf ook de voorwaardelijke gevangenissstraf lager uit (een maand cel bij een nieuwe overtreding). De hoogte van de schadevergoeding bleef gelijk.