Typetjeskoningin Iris Rulkens moeder geworden van dochtertje Fé-Lou

Even geen gekke typetjes, maar beschuit met muisjes en gebroken nachten voor comédienne en presentatrice Iris Rulkens (34) uit Eindhoven. Ze is zondag bevallen van haar dochtertje Fé-Lou Roné. De TikTok-ster en 'typetjeskoningin' en haar partner Glenn van IJzendoorn worden online overladen met felicitaties.

Hoewel ze pas één dag moeder is, is Iris al redelijk aan het idee gewend. "Je wordt al een beetje moeder op het moment dat je zwanger bent natuurlijk. Voor mannen voelt dat anders, die hebben dat vaak pas als de baby er echt is", vertelt de comédienne in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

"Je bent het zo weer vergeten als ze er eenmaal is."

De bevalling verliep volgens Iris goed en fijn. "Het was natuurlijk best heftig en het duurde vooral heel lang, maar het cliché klopt wel. Je bent het zo weer vergeten als je kindje er eenmaal is." Inmiddels hebben ze de eerste nacht thuis doorgebracht als gezinnetje. "Dat was wel even wennen, maar het gaat heel goed." Moeder Iris en vader Glenn hebben hun dochter niet zomaar een naam gegeven. Fé-Lou is haar roepnaam en haar tweede naam is Roné. Daarmee is het meisje vernoemd naar haar grootvaders. "Haar opa heet Ronnie, maar noemt zichzelf Ron, vandaar Roné."

"Je denkt dan toch, waar blijft ze?"

Het meisje kwam een week later dan gepland. "Fashionably late, zeggen ze dan. Maar die week voelde ook wel als een maand, hoor. Je leeft toch toe naar die uitgerekende datum en als er dan niets gebeurt, denk je toch: waar blijft ze?" Haar vriend Glenn maakte nog de opmerking; de tiende kan het gebeuren, verwijzend naar de reclames van de staatsloterijtrekkingen. "En de tiende gebeurde het ook", vertelt Iris lachend.

"Tenzij ze er zelf voor kiest wordt ze geen influencer."

Hoewel Iris graag op de voorgrond treedt en regelmatig het hele internet overgaat met haar typetjes, zijn papa en mama wat terughoudender met hun dochtertje. "We hebben tijdens de bevalling wel wat vast laten leggen, maar dat is puur voor onszelf als herinnering. Maar Fé-Lou wordt geen influencer, tenzij ze er later zelf voor kiest natuurlijk. Want Iris kent ook de andere kant van sociale media. "Je krijgt als jonge moeder zoveel ongevraagd advies. Als ik tips nodig heb, dan heb ik genoeg vriendinnen die mij kunnen helpen. Die moedermaffia met hun tips, daar heb je per definitie niets aan."

"In dat soort gezeur heb ik echt geen zin"