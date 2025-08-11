Navigatie overslaan

Man (34) verdacht van moord of doodslag op zijn vrouw, blijft langer vast

Vandaag om 17:25
Bloemen, knuffels en kaarsen voor het verzegelde huis (foto: Carlijn Kösters).
De echtgenoot van de 34-jarige vrouw die vrijdagmiddag dood in haar huis in Veldhoven werd gevonden, wordt door justitie verdacht van moord dan wel doodslag. Zijn voorarrest is maandagmiddag met veertien dagen verlengd.
Collin Beijk

De 34-jarige man meldde zich aan het eind van de bewuste ochtend zelf bij de politie dat zijn vrouw dood in hun huis aan de Leemsbroek lag, waarna hij meteen is aangehouden.

Agenten hebben de vrouw en moeder van drie kinderen daarna inderdaad dood in huis gevonden. Daarna is er zowel heel de vrijdag en nog een deel van de zaterdag uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de woning.

Bloemen en knuffels
Het huis is nog altijd afgesloten en door de politie verzegeld vanwege het onderzoek, maar voor de deur liggen inmiddels veel bloemen, knuffels, kaarsen en kaartjes.

Knuffels en kaarsen voor het bewuste huis in Veldhoven (foto: Carlijn Kösters).
In de berichtjes die achtergelaten zijn, wordt overleden vrouw herdacht en blijkt hoe groot de schok is. Verder zijn er ook foto's geplaatst van het jonge gezin.

Kinderen
Het stel had samen drie kinderen, onduidelijk is of zij aanwezig waren op het moment dat hun moeder overleed. Spullen die noodzakelijk waren voor de kinderen zijn vrijdagavond door de politie uit het huis gehaald.

Het huis waar vrijdagochtend een 34-jarige vrouw dood werd aangetroffen (foto: Omroep Brabant).
De drie jonge kinderen, waarvan de jongste pas één jaar oud is, zijn ergens anders ondergebracht.

Eerder politie
Volgens buurtgenoten is de politie dinsdag, drie dagen voor het overlijden van de vrouw, al aan de deur geweest vanwege een heftige ruzie. De 34-jarige echtgenoot zou na die ruzie vertrokken zijn, maar donderdagavond stond zijn auto er weer.

De politie wil niet reageren op het verhaal van de omwonenden, maar de overburen zeggen dat ze heftige ruzie bij hun binnen konden horen. De buurtbewoners zeggen dat ze niet vaker zo’n ruzie op het adres hebben gehoord.

Foto: Noël van Hooft
