Man (34) verdacht van moord of doodslag op zijn vrouw, blijft langer vast
De 34-jarige man meldde zich aan het eind van de bewuste ochtend zelf bij de politie dat zijn vrouw dood in hun huis aan de Leemsbroek lag, waarna hij meteen is aangehouden.
Agenten hebben de vrouw en moeder van drie kinderen daarna inderdaad dood in huis gevonden. Daarna is er zowel heel de vrijdag en nog een deel van de zaterdag uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de woning.
Bloemen en knuffels
Het huis is nog altijd afgesloten en door de politie verzegeld vanwege het onderzoek, maar voor de deur liggen inmiddels veel bloemen, knuffels, kaarsen en kaartjes.
In de berichtjes die achtergelaten zijn, wordt overleden vrouw herdacht en blijkt hoe groot de schok is. Verder zijn er ook foto's geplaatst van het jonge gezin.
Kinderen
Het stel had samen drie kinderen, onduidelijk is of zij aanwezig waren op het moment dat hun moeder overleed. Spullen die noodzakelijk waren voor de kinderen zijn vrijdagavond door de politie uit het huis gehaald.
De drie jonge kinderen, waarvan de jongste pas één jaar oud is, zijn ergens anders ondergebracht.
Eerder politie
Volgens buurtgenoten is de politie dinsdag, drie dagen voor het overlijden van de vrouw, al aan de deur geweest vanwege een heftige ruzie. De 34-jarige echtgenoot zou na die ruzie vertrokken zijn, maar donderdagavond stond zijn auto er weer.
De politie wil niet reageren op het verhaal van de omwonenden, maar de overburen zeggen dat ze heftige ruzie bij hun binnen konden horen. De buurtbewoners zeggen dat ze niet vaker zo’n ruzie op het adres hebben gehoord.