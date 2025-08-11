Man (34) verdacht van moord of doodslag op zijn vrouw, blijft langer vast

De echtgenoot van de 34-jarige vrouw die vrijdagmiddag dood in haar huis in Veldhoven werd gevonden, wordt door justitie verdacht van moord dan wel doodslag. Zijn voorarrest is maandagmiddag met veertien dagen verlengd.

De 34-jarige man meldde zich aan het eind van de bewuste ochtend zelf bij de politie dat zijn vrouw dood in hun huis aan de Leemsbroek lag, waarna hij meteen is aangehouden.

Agenten hebben de vrouw en moeder van drie kinderen daarna inderdaad dood in huis gevonden. Daarna is er zowel heel de vrijdag en nog een deel van de zaterdag uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de woning.

Bloemen en knuffels

Het huis is nog altijd afgesloten en door de politie verzegeld vanwege het onderzoek, maar voor de deur liggen inmiddels veel bloemen, knuffels, kaarsen en kaartjes.