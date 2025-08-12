Ronnie Stam krijgt 7 jaar celstraf voor cocaïnesmokkel
Volgens de rechtbank was Ronnie Stam de regisseur van heel veel drugscontacten. "Hij en zijn broer Rudi dachten ongemerkt lange tijd hun gang te kunnen gaan en veel geld te kunnen verdienen met de grootschalige handel in drugs."
In navolging van het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde de rechter dat broer Rudi, net als Ronnie, een grote rol heeft gespeeld in de internationale drugshandel. Hem werd 3,5 jaar cel opgelegd na een eis van zes jaar. De rechter in zijn toelichting: "Ronnie en in iets mindere mate zijn broer vormden een schakel in de wereldwijde handel in harddrugs."
Beiden moeten samen het bedrag van ruim 3 miljoen euro dat ze aan crimineel geld hebben verdiend, terugbetalen aan de Staat. Ook kregen ze een boete van 30.000 euro.
'Geen grote speler'
Zelf heeft Ronnie Stam steeds volgehouden dat hij geen grote speler was in deze scene. De geboren Bredanaar heeft alleen erkend dat hij in 2020 bemiddeld heeft in de smokkel, per post, van twintig kilo cocaïne van Brazilië naar de Duitse stad Frankfurt. Hij en zijn broer Rudi kwamen in beeld bij de politie door ontsleutelde chatgesprekken tussen criminelen via de gekraakte berichtendienst Sky ECC.
In de ogen van de rechter was het verweer van Stam in een aantal opzichten 'ongeloofwaardig' of 'onvoldoende concreet'. Toch was hij niet bij alle drugszendingen betrokken die hem ten laste waren gelegd. Zo werd de oud-voetballer vrijgesproken van het voorbereiden van de invoer van 893 kilo cocaïne uit Costa Rica in december 2020. Ook voor betrokkenheid bij de handel in 600 kilo cocaïne in februari 2021 was volgens de rechter niet genoeg bewijs.
Het Openbaar Ministerie had eerder verklaard dat Stam bij de handel in een veel grotere hoeveelheid cocaïnezaken betrokken was geweest. Daarom was er dertien jaar cel geëist.
'Ritten naar rechtbank een hel'
Stam was, net als zijn advocaat, dinsdag niet bij de uitspraak aanwezig. Hij kon het niet opbrengen om hiervoor vanuit de gevangenis in Middelburg, waar hij al enige tijd vastzit, naar Breda te komen. “Die ritten in het busje van de gevangenis naar de rechtbank zijn de hel”, zei hij eerder.
Ook zijn twee jaar oudere broer Rudi was dinsdag afwezig. Hij zou in Dubai verblijven sinds hij vorig jaar maart tot 54 maanden cel werd veroordeeld in een andere grote rechtszaak.
De gebroeders Stam waren vooral actief in 2020 en 2021, maar in 2023 waren ze ook betrokken bij het voorbereiden van export van vier kilo cocaïne en vijf kilo MDMA. En vorig jaar werd in het huis in Eindhoven van de jongste van de twee broers achttien liter lachgas gevonden.
Geldgebrek en verslaafd
Ronnie Stam kwam als voetballer ook uit voor FC Twente, Wigan Athletic (Eng) en Standard Luik (Bel). In 2016 zette hij een punt achter zijn actieve carrière. Ruim een jaar geleden werd hij aangehouden vanwege vermeende drugspraktijken. Hij zou wegens geldgebrek en verslavingen in de drugswereld zijn beland.
Op de meeste beschuldigingen wilde hij tijdens politieverhoren en de rechtszaken niet ingaan of hij ontkende ze. Stam gaf wel toe dat hij contact heeft gehad met mensen die actief waren in de drugswereld: “Het was dom om mee te kletsen met die mannen, maar er was geen kilo of euro van mij en ik heb geen lijn opgezet.”
Het OM was niet onder de indruk van het verweer en eiste dertien jaar celstraf. Stam en zijn advocaat spraken van ‘een schrikeis’ en volgens de ex-voetbalprof moesten zijn kinderen ervan huilen. Van de uitspraak van de rechter zullen ze evenmin blij worden: zij zullen hun vader voorlopig alleen in de gevangenis kunnen opzoeken.
De broers Stam en het Openbaar Ministerie kunnen zoals gebruikelijk nog in hoger beroep gaan.
Eerder zetten we in deze video alles op een rij: