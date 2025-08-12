Ronnie Stam krijgt 7 jaar celstraf voor cocaïnesmokkel

Oud-voetballer Ronnie Stam gaat zeven jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdagmorgen bepaald. De 41-jarige voormalige speler van NAC Breda is betrokken geweest bij de smokkel van ongeveer zevenhonderd kilo cocaïne, zo heeft de rechter vastgesteld. Tegen hem was dertien jaar geëist.

Volgens de rechtbank was Ronnie Stam de regisseur van heel veel drugscontacten. "Hij en zijn broer Rudi dachten ongemerkt lange tijd hun gang te kunnen gaan en veel geld te kunnen verdienen met de grootschalige handel in drugs."

In navolging van het Openbaar Ministerie (OM) concludeerde de rechter dat broer Rudi, net als Ronnie, een grote rol heeft gespeeld in de internationale drugshandel. Hem werd 3,5 jaar cel opgelegd na een eis van zes jaar. De rechter in zijn toelichting: "Ronnie en in iets mindere mate zijn broer vormden een schakel in de wereldwijde handel in harddrugs."

Beiden moeten samen het bedrag van ruim 3 miljoen euro dat ze aan crimineel geld hebben verdiend, terugbetalen aan de Staat. Ook kregen ze een boete van 30.000 euro.

'Geen grote speler'

Zelf heeft Ronnie Stam steeds volgehouden dat hij geen grote speler was in deze scene. De geboren Bredanaar heeft alleen erkend dat hij in 2020 bemiddeld heeft in de smokkel, per post, van twintig kilo cocaïne van Brazilië naar de Duitse stad Frankfurt. Hij en zijn broer Rudi kwamen in beeld bij de politie door ontsleutelde chatgesprekken tussen criminelen via de gekraakte berichtendienst Sky ECC.

In de ogen van de rechter was het verweer van Stam in een aantal opzichten 'ongeloofwaardig' of 'onvoldoende concreet'. Toch was hij niet bij alle drugszendingen betrokken die hem ten laste waren gelegd. Zo werd de oud-voetballer vrijgesproken van het voorbereiden van de invoer van 893 kilo cocaïne uit Costa Rica in december 2020. Ook voor betrokkenheid bij de handel in 600 kilo cocaïne in februari 2021 was volgens de rechter niet genoeg bewijs.