Megaoperatie Hooipolder van start met de hitte als extra uitdaging

Ze zijn er helemaal klaar voor: Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie ALSÉÉN. Woensdagavond om tien uur beginnen ze aan een megaoperatie op knooppunt Hooipolder. Dan wordt een gigantische ondertunneling in de snelweg A27 geschoven. Een spektakel dat deze week nog een extra uitdaging kent: het hoofd koel houden.

Het kwik tikt de komende dagen tropische temperaturen aan. En op een open bouwterrein zoals Hooipolder kunnen de temperaturen zelfs nog wat extra oplopen. Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie hebben daarom extra maatregelen genomen om het team van tweehonderd wegwerkers tegen de hitte te beschermen. “Vanwege de warmte komt er een speciale koelcabine die het water voor de medewerkers ter plekke koud houdt. Daarnaast worden er extra pauzes ingelast om te zorgen dat niemand oververhit raakt”, legt projectleider Beer Poelma van aannemerscombinatie ALSÉÉN dinsdagmiddag uit. “Het is heet en er is weinig wind. Vooral voor de mensen die niet in de machines zitten is het dus zaak veel te drinken en goed te smeren tegen de zon. Er is voldoende catering geregeld en we vragen collega’s verder goed op elkaar te letten.”

"We kunnen niet afwijken van het schema."

De werkzaamheden zijn minutieus voorbereid en kunnen niet worden stilgelegd. “Op het heetst van de dag niet werken, dat laat de planning gewoon niet toe", zegt Michael Blatter, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. “Er is een bepaalde tijd gereserveerd waarop de weg is afgesloten. Daar kan niet van worden afgeweken. Maar er zijn dus extra voorzieningen, want de gezondheid van de medewerkers staat bovenaan.” Invloed op het materieel, zoals de hefwerktuigen, heeft het warme weer overigens niet. Het hoofd in figuurlijke zin koel houden, is zowel voor Blatter als Poelma geen enkel probleem. “We zijn goed voorbereid. We zijn al twee jaar bezig. We gaan met een gerust hart richting de honderd uur die voor de operatie staat”, vertelt projectcoördinator Poelma.

Als morgenavond om tien uur de snelweg A27 tussen de knooppunten Sint Annabosch en Hooipolder is afgesloten, wordt meteen begonnen met het verwijderen van onder meer de lichtmasten, kabels en vangrails. Poelma: “Daarna wordt er groter geschut ingezet om het asfalt weg te hakken en de ondergrond weg te graven. Een klus van zo’n 24 uur.” De tunnelbak is onderdeel van een verbindingsboog die de snelwegen A59 en A27 met elkaar verbindt. Hierdoor kan het verkeer in de toekomst vanuit westelijke richting straks veel sneller doorrijden richting Utrecht. Wachten voor de verkeerslichten is dan niet meer nodig. De eerste meters van deze 6300 ton wegende onderdoorgang worden in de nacht van donderdag op vrijdag gemaakt. “We moeten 112,5 meter ondertunneling schuiven. Dat gaat met tien meter per uur”, vertelt de projectleider. Dit meesterwerk, waar veel precisie voor nodig is, moet vrijdagochtend klaar zijn. Daarna kan de opbouw van de weg weer beginnen.

Omleidingen (Bron Rijkswaterstaat)

Continu zijn honderd wegwerkers in touw om de klus te klaren. Pas als zondagavond de laatste strepen op de snelweg zijn getrokken, mag de A27 maandag in de vroege ochtend weer open. De volledige werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder moeten eind 2026 afgerond zijn. “We zijn er helemaal klaar voor. Het meeste materieel is hier inmiddels op Hooipolder al aangekomen. Hier en daar nog een hekje plaatsen en dan kan wat ons betreft de 'Honderd uur van Hooipolder', zoals de megaklus bekend staat, beginnen.” Projectleider Poelma heeft er, zoals hij zelf zegt, ‘enorm veel zin in’.