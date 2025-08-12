Sappig en zoet: appeloogst stijgt naar recordhoogte bij fruitteler Rik

Genoeg zon, maar niet te droog. Genoeg regen, maar niet te nat. Het zijn de recepten voor een perfecte appeloogst dit jaar. In heel Nederland zal de oogst deze zomer zeventien procent hoger liggen dan vorig jaar, voorspelt de internationale vereniging voor de appel- en perenindustrie. Bij Fruitteler Rik Jurrius uit Helmond gaat de opbrengst door het dak: dertig procent meer appels en peren. “Ik ga van het slechtste jaar naar het beste jaar ooit.” En dat gaan wij als consument merken.

Met een grote glimlach loopt Rik dinsdag door zijn velden vol appel- en perenbomen. “Daar hangen ze, ze zien er prachtig uit. Elke keer als ik hier loop is het genieten”, vertelt hij. Rik neemt een hap van een roodgele appel om de kwaliteit te testen. “Deze appels gaan we vrijdag plukken, ze mogen nog even zonnen.”

"Dit is een van de beste jaren ooit."

“Er zijn weleens jaren dat ik het niet leuk vind, maar nu vind ik het echt mooi”, zegt Rik terwijl hij de appels inspecteert. “We hebben dit jaar echt een superoogst. Vorig jaar was het super slecht, dramatisch. Het hele jaar hadden we regen, waardoor hele velden vol appelbomen verzopen.” Maar dit jaar is alles anders. “Alles gaat vanzelf. De zon schijnt en de bomen hebben genoeg vocht. Dit is echt fijn weer.” Rik weet nu al dat hij deze zomer dertig procent meer appels heeft dan vorig jaar. “Ik ben sinds 1997 fruitteler en ik heb 28 oogsten meegemaakt. Vorig jaar was mijn slechtste jaar en dit is een van de beste jaren ooit.”

De appels van fruitteler Rik Jurrius (foto: Noël van Hooft).

In de portemonnee gaan we dat niet voelen, de prijs voor het fruit zal ongeveer gelijk blijven. “Als er heel veel oogst is heb je veel plukwerk, koelingen liggen vol en de opbrengsten zijn lager. Bij mindere oogsten heb je minder werk en hogere prijzen, dat is soms beter voor ons als fruittelers.” Toch gaan consumenten wel iets merken van de ‘superoogst’. “De smaak van de appels is dit jaar veel beter. De bladeren zijn suikerfabrieken: als die veel licht opvangen maken ze meer suikers aan. En dan gaan er ook meer suikers naar de appels. We krijgen dus sappige en zoete appels.”

"Door klimaatverandering hebben we een vroege oost."

In het voorjaar dacht Rik nog dat het een slecht jaar ging worden. “Onderin de bomen waren de bloemetjes bevroren. Ik was echt bang dat het een kleine oogst zou worden. Maar het is meer dan goed gekomen.” Het geheim van een goede oogst: veel licht en voldoende vocht. “Die combinatie was dit jaar voor mij perfect. Maar veel boeren hebben het moeilijk omdat het te droog is, bijvoorbeeld de aardappels hebben het moeilijk”, verzucht Rik. De nieuwe oogst appels is dit jaar een weekje eerder dan normaal. “Dat schuift steeds verder op naar voren. Dat komt door de klimaatverandering. Vroeger hadden we tijdens Koninginnedag volle bloei, tegenwoordig is dat op 20 april. Tien dagen eerder dus. Daarom hebben we ook een vroege oogst.”