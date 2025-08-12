Conflict Peter Gillis en zijn ex Nicol Kremers: rechtbank velt oordeel

De rechtbank in Den Bosch spreekt zich woensdag uit in een zoveelste zaak rond Peter Gillis. Aanleiding is ditmaal de scheiding van de vakantieparkenmagnaat en Nicol Kremers. Zijn ex zou daarna een geheimhoudingsovereenkomst hebben geschonden en daarom eist Gillis 2,3 miljoen euro van haar.

Het stel ging in 2023 officieel uit elkaar. Ze spraken toen af dat ze in het openbaar niets negatiefs over elkaar zouden zeggen. Dat leek lang goed te gaan. Ze zagen elkaar geregeld, gingen zelfs samen op vakantie en zouden nog intiem zijn geweest, onthulde Gillis eerder in de rechtszaal. Verder zou hij nog van alles voor zijn ‘Nicolleke’ hebben geregeld, zoals een auto. 'Gedwongen ondertekening'

Volgens Nicol ligt het allemaal anders, zo probeerde haar advocaat dat te leggen tijdens de rechtszaak in mei. Zelf kon ze het niet aan om naar de rechtbank te komen. Nicol is bang dat ze opnieuw in een diep dal belandt door een confrontatie met haar ex en dat wil ze voorkomen. Volgens haar raadsman werd Nicol gedwongen om de geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. Zij was in die periode afhankelijk van Gillis: ze woonde en werkte bij hem en maakte afspraken met zijn advocaat.

Daarbij speelt er nog wat tussen de twee voormalige geliefden: Nicol heeft in 2022 aangifte gedaan van tien mishandelingen, door Gillis. Volgens de 63-jarige ondernemer wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Er is juist weinig aan de hand, beweert hij. Opgelopen tot 2,3 miljoen

Gillis is het onderhand beu dat Nicol zich zo opstelt. In zijn ogen heeft ze lak aan de afspraken die in 2023 zijn gemaakt. En dat gaat haar geld kosten: de rekening is opgelopen tot 2,3 miljoen euro. Al maakte Gillis, die ook bekend is van het tv-programma Massa is Kassa, niet duidelijk hoe dit bedrag is opgebouwd. Als Gillis zijn zin krijgt, heeft Nicol echt een probleem. Het ziet er niet naar uit dat ze het bedrag zomaar op tafel kan leggen. Misschien biedt de rechtbank in Den Bosch de helpende hand. Die gaat bepalen of de geheimhoudingsplicht rechtsgeldig is en of die al dan niet gedwongen tot stand is gekomen. Als de overeenkomst rechtsgeldig is, is weer de vraag of en hoeveel Nicol zou moeten betalen. Wanneer Gillis zich moet verantwoorden voor het mishandelen van zijn ex, is niet duidelijk. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank kon hierover geen uitsluitsel geven. Rond Peter Gillis hebben zich de afgelopen jaren al veel rechtszaken afgespeeld: