Nooit saai met Gillis daarom komt er een nieuw seizoen 'Massa is kassa'

Er komt een nieuwe reeks van Familie Gillis: Massa is Kassa op SBS6 over de omstreden vakantieparkenuitbater Peter Gillis. Dit wordt de vijtiende serie. Het was onzeker of de zender verder zou gaan met realityster Gillis, die inmiddels veroordeeld is tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan de helft voorwaardelijk vanwege belastingfraude.

Eerder liet een woordvoerder van Talpa Network, de eigenaar van SBS6, al doorschemeren dat de samenwerking met Gillis niet uitgesloten was. "Peter heeft hoger beroep aangetekend waardoor hij nog niet definitief door een rechter veroordeeld is." Toen Gillis veroordeeld werd, bleef de zender de al eerder opgenomen afleveringen ook gewoon uitzenden.

De serie start op 31 oktober. De opnames voor het nieuwe seizoen lopen dus nog. Zo deelde de vriendin van Gillis, Wendy van Hout, dinsdag een filmpje over de opnames van het programma op haar sociale media.

'Vertrouwen in Gillis'

Gillis zelf is opgelucht dat het balletje voor hem de goede kant op rolt. Tegen De Telegraaf zegt hij: "Mooi hè, dat Talpa vertrouwen heeft in Peter en de familie Gillis. Dat had niemand verwacht. De kijkers gaan ons in het nieuwe seizoen ook bezig zien met het kasteel wat ik in België heb gekocht en ook de rechtszaken komen voorbij.”

Mogelijk dat woensdag de Massa is Kassa-camera's draaien in Den Bosch. Die dag doet de rechter uitspraak over een conflict tussen Gillis en zijn ex 'Nicolleke'. De vakantieparkenman eist 2,3 miljoen euro van haar omdat zij tegen de afspraken in negatieve uitspraken over Peter heeft gedaan in de media. Volgens ex-geliefde Nicole zijn die afspraken onder dwang opgelegd.

Moeizaam

De realityster heeft niet alleen een moeizame relatie met zijn vorige liefde, hij ligt ook met menig gemeente in de clinch. Verschillende gemeenten trokken zijn horecaexploitatievergunning in uit angst voor criminele activiteiten. Hierdoor moest hij parken verkopen. Met een potentiële koper van zijn parken heeft Gilles het nu ook aan de stok omdat die koper zich wil terugtrekken.