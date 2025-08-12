GGZ-behandelaar ontsnapt aan mesaanval in kliniek, verdachte krijgt tbs

Een man die zijn ggz-behandelaar aanviel met twee broodsmeermessen is dinsdag veroordeeld tot zes maanden cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank denkt dat de kans op herhaling groot is. De verdachte zou een gevaar zijn voor zichzelf én voor de maatschappij.

De uitspraak volgt na een heftig voorval in februari 2024. De man zat toen in een forensisch psychiatrische kliniek in Bergen op Zoom voor behandeling. In de wachtkamer van de kliniek werd hij boos en greep hij twee broodsmeermessen, één in elke hand. Daarmee ging hij zijn behandelaar te lijf.

Kans op herhaling

Hij maakte meerdere keren krachtige steekbewegingen richting het lichaam van de behandelaar. Alleen doordat het slachtoffer wegrende en een stoel tussen hem en de verdachte hield werd hij niet echt gestoken. De messen veroorzaakten wel gaten en scheuren in de bekleding van de stoel.

Uiteindelijk schoten andere bewoners van de kliniek het slachtoffer te hulp. Zij konden de man overmeesteren. Het incident maakte ook diepe indruk op zijn collega’s en de andere, vaak kwetsbare, bewoners die alles hebben zien gebeuren.

Niet de eerste keer

Het was niet de eerste keer dat de man werd veroordeeld voor geweldsdelicten. Daarom vindt de rechtbank de kans dat hij opnieuw de fout in gaat zeer hoog. "Hij is psychotisch, maar heeft dat zelf niet door, waardoor hij hulp mijdt en vaak stopt met het innemen van zijn medicijnen", oordeelde de rechtbank.

Daarom krijgt hij naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging. Dat betekent dat hij na het uitzitten van de celstraf langdurig en intensief in een beveiligde kliniek wordt behandeld, voor zijn eigen veiligheid én die van anderen.