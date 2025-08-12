Twee gewonden bij vrachtwagenongeluk A2: veel auto's geraakt

Op de A2 bij Maarheeze is dinsdagavond een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen en meerdere andere voertuigen betrokken zijn. De vrachtwagen schoot door nog onbekende oorzaak door de middenberm.

Het voertuig heeft daarbij in tegengestelde richting veel auto's geraakt. Voor de eerste hulp was ook een traumahelikopter ingevlogen, die landde midden op de afgesloten snelweg.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zijn twee gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft één van hen moeten bevrijden uit een personenauto. Of de andere gewonde de vrachtwagenchauffeur is, of ook een automobilist is niet bekend. Ook kan de veiligheidsregio nog niet zeggen hoe de slachtoffers eraan toe zijn en of er daarnaast nog meer slachtoffers zijn.

Heel de nacht repareren

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het een 'vrij grote ravage' op de weg waar het ongeval plaatsvond. Politie en Rijkswaterstaat doen voorlopig nog onderzoek en voeren bergingswerkzaamheden uit. De snelweg is in de richting van Maastricht dicht tussen Valkenswaard en Maarheeze. In die rijrichting reden de tegenliggers die de vrachtwagen heeft geraakt. De andere kant op, dus op het stuk snelweg waar de truck aanvankelijk reed, is de linkerrijstrook afgesloten.

Rijkswaterstaat is de hele nacht bezig geweest met de afhandeling op de A2. "We moeten onder andere op meerdere locaties noodreparaties uitvoeren", berichtte ze op X. Het verkeer richting Maastricht werd omgeleid via de A67 en A73, en vice versa richting Eindhoven. Rond kwart over zes woensdagochtend ging de A2 weer open.