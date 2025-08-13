Willy is de zorgmentor van Gerold: 'Regel ook cadeau voor zijn vriendin'

Gerold Heijmans uit Oss heeft een zorgmentor. Een soort buddy om leuke dingen mee te doen en lastige zaken te bespreken. Via Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant vond hij een zorgmentor. Iemand die officieel wordt aangesteld door de rechtbank. Maar zulke matches worden steeds schaarser, want er is een groot tekort aan zorgmentoren terwijl de vraag alleen maar toeneemt.

De 57-jarige Gerold kwam ruim een jaar geleden bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant terecht. Hij was op zoek naar een maatje. Iemand die er voor hem is om leuke dingen mee te ondernemen, maar ook te ondersteunen bij ingewikkeldere zaken. Via de stichting kwam hij terecht bij zorgmentor Willy van Griensven. "Binnen een uur bij de eerste ontmoeting waren we er al over uit dat we aan elkaar gekoppeld wilden worden", vertelt Willy. "Daarna hebben we drie maanden proefgedraaid en zijn we gezamenlijk naar de rechter gegaan om alles vast te leggen." Dit wordt gedaan, omdat de zorgmentor officieel beslissingen mag nemen over persoonlijke zaken van de cliënt. Zonder die erkenning zouden instellingen of organisaties Willy als mentor niet als bevoegd aanspreekpunt erkennen.

Sindsdien zien de twee elkaar regelmatig om te kletsen, fietsen of te wandelen. Vorig jaar zijn ze ook bij meerdere voetbalwedstrijden van TOP Oss gaan kijken. “Het belangrijkste dat ik doe is luisteren naar wat Gerold te vertellen heeft en te informeren naar wat er bij hem speelt. Ik probeer hem te ondersteunen in zijn gedachten en praktische zaken. Ik kom voor hem op, maar ik ben er ook om samen dingen te ondernemen."

Samen gaan ze regelmatig wandelen (foto: Omroep Brabant).

Volgens Willy weet Gerold heel goed wat hij wil. "Alleen hij kan het moeilijk uiten richting zijn werkgever, zijn vriendin en de stichting waar hij bij woont. Daar ondersteun ik hem ook in en neem ik contact op met ze als dat nodig is."

Een paar weken geleden was de vriendin van Gerold jarig, maar er was iets misgegaan bij zijn bewindvoerder, waardoor hij niet genoeg geld had om een cadeautje te kopen. Dan schiet Willy te hulp. "Ik heb toen contact opgenomen met zijn bewindvoerder en binnen een uur was het probleem opgelost", vertelt de zorgmentor. Gerold zou zijn zorgmentor niet meer willen missen. “Sommige zaken zijn moeilijk voor mij en ik vind het lastig om voor mezelf op te komen. Willy helpt mij met het regelen van de dingen met mijn werk."

Hester van den Berg is coördinator bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. Zij helpen bij het vinden en inzetten van een mentor bij cliënten. Volgens haar is er een groot tekort aan zorgmentoren in Brabant. “Er zijn best al best veel mensen die hulp nodig hebben en het lijkt alsof dit er steeds meer worden. We krijgen echt heel veel aanmeldingen. Er is bij onze stichting hierdoor een wachtlijst. We komen flink zorgmentoren tekort", stelt ze. De stichting geeft aan minstens twintig zorgmentoren extra nodig te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen. "Dan kunnen we nog beter kijken welke mentor het beste past bij welke cliënt." Bij meer keuze gaat dit makkelijker volgens de coördinator. Een andere optie is om een zorgmentor aan meerdere cliënten te koppelen, iets wat soms al gebeurt. Uiteraard alleen als iedereen het daarmee eens is. Voor Willy is dit alleen geen optie. "Ik ben er voor de volle honderd procent voor Gerold. Ik neem er bewust geen cliënt bij. Ik heb er eentje en daar wil ik het zo goed mogelijk voor doen. In mijn rol op deze manier is het voor mij het prettigst om één cliënt te hebben.”