Playmobil-museum van Patric moet na 10 jaar vertrekken uit het station

Het Playmobil-paradijs op het station in Breda moet na tien jaar vertrekken. Happy Station, dat fungeerde als een ontmoetingsplek, Playmobil-museum en winkel in één, was al jaren een geliefde plek van veel Bredanaren. Maar de NS gaat de ruimte nu verhuren aan een ander. En dus moet eigenaar Patric van Boven Kaarsmaker snel op zoek naar iets nieuws voor de verzameling Playmobil. "Ik heb een paar slapeloze nachten gehad."

In december is het tien jaar geleden dat Patric voor het eerst Playmobil tentoonstelde op het station in Breda. Het begon met een kerstdorp dat er maximaal drie maanden als pop-up zou komen te staan. Uiteindelijk beviel het concept goed en mocht de Playmobil-verzameling blijven staan. Patric kreeg een gebruikersovereenkomst waarin stond dat hij een pand op het station mocht gebruiken totdat de NS het weer nodig had. "Ik ben binnen het station een paar keer verplaatst naar een ander pand. Sinds een paar jaar zit ik in de grootste ruimte, zo'n 1200 vierkante meter."

"Hier komen alle soorten mensen samen."

Binnen staat een enorme verzameling aan Playmobil. Er staan collecties van 'gastbouwers' uit het buitenland. Er is een museum waar kinderen een speurtocht kunnen doen, een woonkamer waar mensen kunnen kletsen onder het genot van een bakje koffie en een winkel waar voor een zacht prijsje Playmobil te koop is. Alles draait op vrijwilligers en de opbrengst wordt onder meer gebruikt om het museum uit te breiden of om de gastbouwers bijvoorbeeld een hotelovernachting aan te bieden als ze hun spullen komen opzetten.

"Ik ben dit niet begonnen om geld te verdienen. Ik wilde zorgen voor verbroedering. Playmobil is iets wat allerlei soorten mensen aanspreekt, ongeacht nationaliteit of leeftijd. Die komen hier bij elkaar. En ze gaan vaak met een lach weer naar buiten. Daar doe ik het voor", vertelt de oprichter.

Patric heeft drie weken nodig om alles in te pakken (privéfoto).

Maar daar dreigt nu een einde aan te komen. Drie weken geleden kreeg Patric van de NS te horen dat het Happy Station moet vertrekken. "Ik weet niet wat ze hier neer gaan zetten, maar ik moet in ieder geval voor 1 oktober weg zijn", vertelt hij. De NS laat weten dat een partij zich heeft gemeld die de ruimte van 1200 vierkante meters wil huren. "Het Happy Station was een maatschappelijk initiatief, dus dat hoefde bijna geen huur te betalen. Nu is er een partij die de ruimte wil gaan huren. Wij hebben als NS niet de financiële ruimte om daar dan niet serieus naar te kijken", laat de woordvoerder weten. Het Happy Station kan volgens hem ook niet in een van de andere leegstaande plekken op het station trekken, want die ruimtes zijn voor commerciële doelen.

"Wij waren echt iets aparts, dat vonden mensen leuk."

Patric baalt. Het is niet makkelijk om binnen zo'n korte periode een ander groot pand te vinden dat hij mag gebruiken. Omdat het Happy Station geen commercieel doel heeft, kan hij ook geen torenhoge huur betalen. "Ik heb een paar slapeloze nachten gehad", zegt Patric. "Maar waar een deur sluit, gaat er een ander weer open." Hij heeft inmiddels zo'n dertig andere locaties benaderd. Tot nu toe nog zonder succes. "Ik hoop dat er ergens bijvoorbeeld een leegstaande winkel of antikraakpand is waar ik gebruik van mag maken. Maar dat is best lastig te vinden." Ook vaste bezoekers van het Happy Station balen. Want die waren er veel. "Wij waren echt iets aparts, dat vonden mensen leuk. Sommige mensen kwamen bijna elke week", vertelt Patric. De organisatie heeft veel berichten gekregen van mensen die balen. "We kregen ook bloemen van een vrouw die het zo erg voor ons vond." De organisatie heeft minstens drie weken nodig om alles in te pakken. Patric hoopt daarom dat hij voor september iets heeft gevonden. Als dat niet zo is, mag hij zijn spullen tijdelijk bij de NS opslaan.

Een van de vele bouwwerken in het Happy Station (privéfoto).