Vertragingen op Eindhoven Airport door tekort aan luchtverkeersleiders

Reizigers op Eindhoven Airport hebben woensdag al de hele dag last van vertragingen. Een tekort aan luchtverkeersleiders in de toren van Defensie bij Schiphol is de oorzaak. Eindhoven Airport gaat ervan uit dat reizigers daar de hele dag nog last van hebben.

Flinke vertragingen, nog geen uitval De problemen komen door een tekort aan luchtverkeersleiders. Niet op de toren van Vliegbasis Eindhoven, maar op die van Schiphol. Vanuit daar worden de hogere vliegtuigen boven ons land begeleid. Als de vliegtuigen gaan landen of opstijgen, worden ze opgepikt door de lokale verkeerstoren.

Eindhoven Airport kampt sinds woensdagmorgen met vertragingen. Een groot aantal vluchten vertrekt een half uur tot anderhalf uur later dan oorspronkelijk gepland. Er zijn nog geen vluchten uitgevallen door de onderbezetting.

Vooralsnog is alleen de vlucht naar Alicante van tien over vier woensdagmiddag geannuleerd, maar volgens een woordvoerder heeft dat niets te maken met de problemen op de luchtverkeerstoren. "Het gaat om een technisch mankement."

Problemen duren nog de hele dag

Het is niet uitgesloten dat er op een later moment wel nog vluchten geannuleerd gaan worden. "Luchtvaartmaatschappijen zijn nu druk aan het uitzoeken en aan het plannen hoe ze de vliegtuigen het beste kunnen inzetten. Vliegtuigen hebben meerdere bestemmingen op een dag. En die vliegtuigen moeten voor een bepaalde tijd ergens geland zijn", aldus een woordvoerder.

Bij Eindhoven Airport houden ze er rekening mee dat de problemen nog de hele dag aanhouden. "We adviseren reizigers de website van Eindhoven Airport goed in de gaten te houden. Daar is één-op-één te zien wat de actuele vertrektijden zijn”, aldus de woordvoerder.

Vaker problemen bij luchtverkeersleiding

Het is niet voor het eerst dat Eindhoven Airport last heeft van een personeelstekort op de verkeerstoren. Een aantal jaar geleden moesten reizigers in de zomer ook rekening houden met flinke vertragingen en uitgevallen vluchten vanwege onderbezetting.

Of de problemen donderdag helemaal opgelost zijn, kan de woordvoerder nu nog niet zeggen.