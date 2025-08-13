Motorrijder met botbreuken naar ziekenhuis na botsing met bestelbus

Op de N264 tussen Oeffelt en Haps zijn woensdagmiddag een bestelbus en een motorrijder frontaal op elkaar gebotst. De motor belandde door de klap ondersteboven op de weg. De motorrijder is met vermoedelijk meerdere botbreuken per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de bestelwagen is ter controle ook meegenomen in een ambulance, hij had pijn aan zijn arm.

Het ongeluk gebeurde toen de bestelbus wilde afslaan naar de Kerkenhuisweg. De bestuurder zag de tegemoetkomende motorrijder vermoedelijk over het hoofd. De N264 was tijdelijk beperkt toegankelijk voor het overige verkeer. Beide voertuigen zijn weggesleept. De brandweer van Oeffelt heeft het wegdek daarna schoongemaakt.

Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.

Foto: Saskia Kusters/Persbureau Heitink.