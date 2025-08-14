Onderzoek naar verborgen camera’s in friettent duurt lang: ‘Gevoelige zaak’
Begin juni viel de politie de snackbar binnen. Bronnen wisten aan Omroep Brabant te vertellen dat op de laptop van de eigenaar duizenden beelden van verborgen camera’s werden aangetroffen. Jarenlang zijn gasten en medewerkers van de friettent gefilmd op de wc en in de douche.
Aangiftes
“Het onderzoek is momenteel nog in volle gang”, vertelt de politie twee maanden na de inval. “We zijn momenteel al het digitale bewijs aan het bekijken en daar gaat veel tijd in zitten.”
Er is op dit moment nog niemand aangehouden. De politie wil niet zeggen of er wel een verdachte in beeld is.
‘Vanwege de gevoeligheid’ wil de politie ook geen openheid geven over of er aangiftes gedaan zijn. “Ik snap dat er veel vragen zijn en ik hoop binnenkort op meer duidelijkheid”, aldus een woordvoerder van de politie.
Cafetaria Marco is na de inval niet meer opengegaan en de telefoonnummers waarop de eigenaar te bereiken was worden niet meer opgenomen of zijn afgesloten. Online is de snackbar ook niet meer te vinden.
Laptop vol beelden
Medewerkers hadden al langere tijd door dat er camera’s hingen op het damestoilet voor gasten en in de douche die gebruikt werd door medewerkers. Er zouden afspraken gemaakt zijn dat ‘hun baas’ de beelden zou wissen en dat de medewerkers niet naar de politie zouden stappen.
Als de snackbareigenaar begin juni op een festival is, kijken medewerkers op de laptop en zien ze duizenden beelden van de verborgen camera’s. De beelden zijn dus nooit gewist en de medewerkers bellen direct de politie.
Marco, de eigenaar van de friettent, duikt weg als wij een paar dagen na de inval voor zijn deur staan. “Ik heb op dit moment geen tijd voor commentaar.” De deuren van zijn zaak doet hij dicht en op slot. Inwoners en ondernemers reageren geschokt en noemen het ‘een pijnlijke zaak’.