Navigatie overslaan

Onderzoek naar verborgen camera’s in friettent duurt lang: ‘Gevoelige zaak’

Vandaag om 07:30
Archieffoto: ANP
Archieffoto: ANP
nl
De zedenpolitie is druk bezig met het onderzoek naar verborgen camera’s op de wc en in de douche van Cafetaria Marco in Werkendam. Door de hoeveelheid beelden zal het ook nog wel even duren, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Openheid over de zaak wil de politie op dit moment nog niet geven ‘vanwege het onderzoek en de gevoeligheid van de zaak’.
Profielfoto van Noël van Hooft
Geschreven door
Noël van Hooft

Begin juni viel de politie de snackbar binnen. Bronnen wisten aan Omroep Brabant te vertellen dat op de laptop van de eigenaar duizenden beelden van verborgen camera’s werden aangetroffen. Jarenlang zijn gasten en medewerkers van de friettent gefilmd op de wc en in de douche.

Aangiftes
“Het onderzoek is momenteel nog in volle gang”, vertelt de politie twee maanden na de inval. “We zijn momenteel al het digitale bewijs aan het bekijken en daar gaat veel tijd in zitten.”

Er is op dit moment nog niemand aangehouden. De politie wil niet zeggen of er wel een verdachte in beeld is.

‘Vanwege de gevoeligheid’ wil de politie ook geen openheid geven over of er aangiftes gedaan zijn. “Ik snap dat er veel vragen zijn en ik hoop binnenkort op meer duidelijkheid”, aldus een woordvoerder van de politie.

Cafetaria Marco is na de inval niet meer opengegaan en de telefoonnummers waarop de eigenaar te bereiken was worden niet meer opgenomen of zijn afgesloten. Online is de snackbar ook niet meer te vinden.

Cafetaria Marco is gesloten (foto: Noël van Hooft).
Cafetaria Marco is gesloten (foto: Noël van Hooft).

Laptop vol beelden
Medewerkers hadden al langere tijd door dat er camera’s hingen op het damestoilet voor gasten en in de douche die gebruikt werd door medewerkers. Er zouden afspraken gemaakt zijn dat ‘hun baas’ de beelden zou wissen en dat de medewerkers niet naar de politie zouden stappen.

Als de snackbareigenaar begin juni op een festival is, kijken medewerkers op de laptop en zien ze duizenden beelden van de verborgen camera’s. De beelden zijn dus nooit gewist en de medewerkers bellen direct de politie.

Marco, de eigenaar van de friettent, duikt weg als wij een paar dagen na de inval voor zijn deur staan. “Ik heb op dit moment geen tijd voor commentaar.” De deuren van zijn zaak doet hij dicht en op slot. Inwoners en ondernemers reageren geschokt en noemen het ‘een pijnlijke zaak’.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!