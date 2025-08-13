Navigatie overslaan

Net opgeknapte oldtimer vliegt in brand als eigenaar de auto start

Vandaag om 18:11 • Aangepast vandaag om 18:26
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
nl
Een klassieke Mercedes is woensdag door brand verwoest op een parkeerplaats bij het Buntven in Deurne. De eigenaar was met zijn hond gaan wandelen en wilde weer naar huis gaan. Maar toen hij de oldtimer startte, vloog de auto direct in brand.
Profielfoto van Karin Kamp
Geschreven door
Karin Kamp

De man en zijn hondje konden op tijd uit de auto springen en bleven ongedeerd. Waarom de brand ontstond, is niet bekend. De eigenaar had de auto net opgeknapt met onder andere nieuwe bumpers, nieuwe bekleding en lakwerk.

De brandweer heeft het vuur geblust.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!