Net opgeknapte oldtimer vliegt in brand als eigenaar de auto start

Een klassieke Mercedes is woensdag door brand verwoest op een parkeerplaats bij het Buntven in Deurne. De eigenaar was met zijn hond gaan wandelen en wilde weer naar huis gaan. Maar toen hij de oldtimer startte, vloog de auto direct in brand.

De man en zijn hondje konden op tijd uit de auto springen en bleven ongedeerd. Waarom de brand ontstond, is niet bekend. De eigenaar had de auto net opgeknapt met onder andere nieuwe bumpers, nieuwe bekleding en lakwerk. De brandweer heeft het vuur geblust.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

