Veel politie op de been bij kermis na grote vechtpartij
Vooralsnog is het rustig op het kermisterrein.
De ongeregeldheden, waarbij meerdere jongeren met elkaar op de vuist gingen, begon dinsdagavond buiten het kermisterrein, maar verplaatste zich daarna naar de kermis en het centrum.
'Kat- en muisspel met de politie'
Volgens een medewerker van de EHBO ging het om een groep van 200 tot 300 mensen die zich ermee bemoeiden. "Niet iedereen was aan het vechten, maar er ontstond wel een soort kat- en muisspel met de politie. Anderen gingen rondbellen en zo werden het steeds meer mensen."
Een andere omstander zag het gebeuren vanaf het terras. "Ik zag bloed op de grond en iemand met een verwonding aan zijn oor. Rond zeven uur begonnen de jongeren elkaar uit te dagen en met elkaar te vechten. Daarna bemoeiden ook volwassenen zich ermee.
Twee arrestaties
De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de vechtersbazen onder controle te krijgen. Daarvoor gebruikten agenten hun wapenstok. Volgens omstanders zou er ook geweld zijn gebruikt richting de beveiligers. en 13-jarige jongen en een man van 51 werden opgepakt.
Ook op andere kermissen in de provincie liep het de afgelopen weken uit de hand. In Liempde ging het vorige week ook mis tussen twee groepen op de kermis. Ook werd iemand daar mishandeld. De kermis in Boxtel begint komende vrijdag. Daar worden extra maatregelen overwogen naar aanleiding van de opstootjes in Liempde.