Veel politie op de been bij kermis na grote vechtpartij

Op de kermis op het Gildeplein in Rosmalen is woensdagavond veel politie aanwezig. Zij houden samen met boa's, politiehonden en beveiligers een oogje in het zeil na de flinke vechtpartij tussen twee groepen jongeren, de avond ervoor.

'Kat- en muisspel met de politie'

Volgens een medewerker van de EHBO ging het om een groep van 200 tot 300 mensen die zich ermee bemoeiden. "Niet iedereen was aan het vechten, maar er ontstond wel een soort kat- en muisspel met de politie. Anderen gingen rondbellen en zo werden het steeds meer mensen."

Een andere omstander zag het gebeuren vanaf het terras. "Ik zag bloed op de grond en iemand met een verwonding aan zijn oor. Rond zeven uur begonnen de jongeren elkaar uit te dagen en met elkaar te vechten. Daarna bemoeiden ook volwassenen zich ermee.

Twee arrestaties

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de vechtersbazen onder controle te krijgen. Daarvoor gebruikten agenten hun wapenstok. Volgens omstanders zou er ook geweld zijn gebruikt richting de beveiligers. en 13-jarige jongen en een man van 51 werden opgepakt.