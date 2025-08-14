Drama in Italië: gezin slaat met auto meerdere keren over de kop op snelweg

Het had hun droomvakantie moeten worden, maar het werd een complete nachtmerrie voor de familie Knapen uit Helmond. Het gezin kreeg onderweg naar hun vakantiebestemming in Italië een zwaar auto-ongeluk. Hun wagen botste met een andere auto, tolde, sloeg meerdere keren over de kop en eindigde ondersteboven op de snelweg. Bart (45), Corinne (42), Keano (14) en Kelso (12) raakten gewond. "We zijn in een horrorfilm terechtgekomen", blikt vader Bart Knapen terug.

De familie Knapen is net als vele gezinnen onderweg naar hun vakantiebestemming. Reikhalzend kijken ze uit naar hun heerlijke plekje onder de zon. Het gezin heeft het niet breed, maar met hun gespaarde geld hebben ze toch hun droomvakantie gevonden in Toscane, Italië. Met hun caravan achter de auto rijden ze richting de Italiaanse camping. Alles verloopt voorspoedig. Maar twintig minuten voordat ze aankomen op het eindbestemming slaat op de A12 bij Pisa het noodlot toe.

"Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik alles zo weer gebeuren."

Vader Bart kan er twee weken later nog maar moeilijk over praten. "We rijden net een tunnel uit als een auto ons inhaalt en meteen weer zachter gaat rijden. Ik haal hem weer in. Hij haalt me nog een keer in en gaat dan ineens vol op de rem." Bart weet de auto voor hem nog net te ontwijken, maar dan gaat het helemaal mis. "Ik zie het gebeuren en rem een beetje. Niet teveel, want we hebben een caravan achter ons hangen en die gaat dansen als ik hard ga remmen", legt hij uit. "Naar rechts kan ik niet, want daar is meteen een vangrail en daarachter een ravijn. Ik schiet naar links want daar is het vrij, denk ik. Maar ik had niet gezien dat daar nog een auto met 130 kilometer per uur aankomt."

"We auto begint te tollen en we gaan drie keer over de kop."

De twee auto's botsen hard op elkaar. Door de klap schiet de caravan los van hun auto. "Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik alles zo weer gebeuren. De auto begint te tollen en we gaan drie keer over de kop. De automobilist die op ons is geknald, heeft ons uit een soort schrikreactie verder geduwd", vertelt hij. Tientallen meters verder komt de auto ondersteboven tot stilstand, met de andere auto erbovenop. "Ik hoor ineens een gegil en ik zie mijn zoon achter mij hangen. We hangen allemaal op onze kop. Ik zeg nog tijdens het schuiven: 'blijf zitten jongens, blijf zitten, totdat we helemaal stilliggen.' Hoe iedereen er uiteindelijk uit is gekomen, weet ik niet meer."

Het gezin wordt op de snelweg behandeld.

Er komen vijf ambulances naar de plek van het ongeluk. Zijn vrouw Corinne moet met de traumahelikopter naar een ziekenhuis. Hun zoons Keano en Kelso worden net als hun vader met de ambulances meegenomen. "24 uur lang weet ik niet waar mijn vrouw gebleven is. Uiteindelijk vind ik haar. Ze ligt in hetzelfde ziekenhuis bij Pisa. Haar toestand is kritiek en we mogen niet bij haar komen."

"De kinderen hebben er nachtmerries van."

Het gezin moet drie dagen in het ziekenhuis blijven en houdt meerdere botbreuken en kneuzingen over aan het ongeluk. Corinne is er het ergste aan toe met een aantal gebroken ribben en een gebroken schouder. Ook zit er een diepe snee in haar arm. Zij moet uiteindelijk bijna een week in het ziekenhuis blijven.

Het gezin lag uiteindelijk op één kamer in het ziekenhuis (foto: Bart Knapen).