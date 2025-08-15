Gratis van je afval af? Hier kun je met elk pasje de container openen

Niet betalen om van je afval af te komen, maar het gratis weggooien in een ondergrondse container in Eindhoven. Dat kan door een 'truc' die al meer dan tien jaar bestaat. Door de fout kun je zomaar honderden euro’s besparen, maar inwoners van de stad betalen wel voor het afval van anderen.

De ondergrondse afvalcontainers in Eindhoven, en andere gemeentes in onze provincie, moet je openen met een persoonlijke afvalpas. Zo kunnen alleen inwoners vuilniszakken weggooien. Maar met een bankpas, ov-chipkaart en zelfs met een toegangspas van je werk kun je de containers in Eindhoven ook openen. Eenvoudig en gratis.

Deze pasjes hebben allemaal een zogenoemde NFC-chip, dat staat voor Near Field Communication: een technologie om informatie over te dragen. Maar de containers in Eindhoven zien alleen een chip en kijken dus niet of je daadwerkelijk toegang hebt.

Zelfs met de toegangspas van Omroep Brabant kun je gratis afval weggooien(foto: Noël van Hooft).

Als tweepersoonshuishouden betaal je in Eindhoven ruim 275 euro per jaar voor je afval. Je mag dan onbeperkt de ondergrondse container gebruiken. Maar in andere gemeentes gaat dat anders. Zo betaal je in omliggende plaatsen tussen de 2 en 5 euro per keer dat je iets weggooit. Of bijvoorbeeld 12,50 euro per keer dat je je kliko aan de straat zet. Door je afval in Eindhoven weg te gooien kun je als niet-inwoner van de stad dus heel veel geld besparen. “Ik vind het echt oneerlijk en schandalig”, zegt Marian terwijl ze haar afval weggooit. “Iedereen kan hier zijn afval gratis kwijt en wij zitten met volle containers.”

Voorbeelden kosten voor afval Eindhoven: Tweepersoonshuishouden: 276,72 euro per jaar

Vier- en meerpersoonshuishouden: 409,88 euro per jaar Helmond: Basisbedrag elk huishouden: 225,84 euro per jaar

Ophalen 140 liter kliko: 6,22 euro per keer

Ondergrondse container: 2,22 euro per keer Meierijstad: Basisbedrag elk huishouden: 160,80 euro per jaar

Ophalen 140 liter kliko: 12,50 euro per keer

Ondergrondse container: 2,50 euro (30 liter), 5,60 euro (60 liter) Nuenen: Basisbedrag elk huishouden: 189,00 euro per jaar

Ophalen 140 liter kliko: 16,00 euro per keer

Ondergrondse container: 2,05 euro (30 liter), 4,15 euro (60 liter)

Het trucje bestaat al meer dan tien jaar. De gemeente en afvalinzamelaar Cure hebben het de afgelopen jaren telkens over een storing en over techniek die ‘snel’ aangepast gaat worden. Cure zegt dat ze vanwege de vakantieperiode nu niet kunnen reageren. En de gemeente Eindhoven wil alleen reageren na overleg met de afvalverwerker. “Als ze het in de container gooien, vind ik het prima. Als ze het maar niet naast de container zetten”, zegt een man die met zijn hond aan het wandelen is. Maar als hij hoort over de kostenverschillen, stelt hij zijn mening bij. “Wij moeten wél betalen voor ons afval en anderen dus niet? Dat is niet zo mooi, dat kan eigenlijk niet. Ik weet niet waar de gemeente allemaal mee bezig is.”