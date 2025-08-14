Bevlogen historica Cock Gorisse (81) overleden, ze schreef 47 boeken

Historica Cock Gorisse uit Oosterhout is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Gorisse was pleitbezorger voor geschiedenis, erfgoed en cultuur in haar stad. "Ze was heel bijzonder voor Oosterhout."

Gorissse speelde een sleutelrol in veel organisaties. Zo richtte ze de Stichting De Heilige Driehoek op. Een stichting die zich inzet voor het behoud en ontwikkeling van het historisch gebied. Ze kreeg het voor elkaar om van het gebied met kloosters een Rijksbeschermd stadsgezicht te maken. "Ze was heel bijzonder voor Oosterhout", blikt Arjan Pelders terug, die haar in januari opvolgde als voorzitter van de stichting. "Ze was een alleenstaande vrouw met grote intelligentie, maar zonder enige poeha. Ze was klein van stuk, maar groot van hart." Als historica deed Gorisse in haar leven veel historisch onderzoek naar Oosterhout en de Heilige Driehoek. Ze schreef maar liefst 47 boeken over Oosterhout, het Amphiaziekenhuis en Tilburg. Noem je de naam Gorisse op straat, dan weet vrijwel iedereen over wie je het hebt.

"Oosterhout verliest een prachtige levenslustige, verbindende, lieve kanjer."

Pelderszit nog vol van het overlijden van haar, vertelt hij. "Het was prachtig om dit mens gekend te hebben, ze was heel hartelijk en toegankelijk, soms een beetje volks. Ik heb alleen maar warme herinneringen aan haar." Op sociale media wordt veel gereageerd op haar overlijdensbericht. "Oosterhout verliest een prachtige levenslustige, verbindende, lieve kanjer", schrijft Els. "Onverwacht en nog vol in het leven", reageert Hannie onder een bericht van Oosterhout Vandaag. In 2009 verscheen een van de belangrijkste werken uit het oeuvre van de Oosterhoutse. Samen met een team van acht historici bracht ze de geschiedenis van Oosterhout en omgeving tot leven in een rijk geïllustreerd boek van zo'n vier kilo en ruim zeshonderd pagina’s. Van Oosterhout in de oertijd tot in deze eeuw.

"Het gevoel van thuiskomen valt nu weg."