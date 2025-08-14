Warm weer lokt mensen toch het water in, ondanks blauwalg in zwemplas

Wie verkoeling zoekt, kan beter een andere plek opzoeken dan de Asterdplas in Breda. In het water is blauwalg aangetroffen, wat gezondheidsklachten kan veroorzaken. Ondanks de waarschuwingen en een leeg strand, zijn er toch mensen die het water in gaan.

Volgens een beveiliger bij de plas zou het op een zonnige en warme dag als donderdag 'helemaal vol liggen' met mensen, maar door de blauwalgwaarschuwing is het veel minder druk dan anders. "Het was zo warm en dit is de dichtstbijzijnde plas van mijn huis", zegt een vrouw, die wel over de blauwalg gelezen heeft. "Ik vind het wel belangrijk om met dit warme weer even af te koelen, zeker met zo'n kleintje erbij." "We zijn in het water geweest en ik heb tegen de kleine gezegd: mond dichthouden en niet onder water." De twee gaan na het zwemmen onder de douche om alles af te spoelen. "We hopen dat we dan geen klachten krijgen."

"Als er blauwalg in zit, let ik een beetje op en dan komt het goed."

Ze koos ervoor niet naar een andere, veilige plas te gaan, omdat je daar moet betalen voor het parkeren. "Dit is gewoon mijn vaste 'Asterdplasje'. Als er blauwalg in zit, let ik een beetje op en dan komt het goed." Ook een vader, die onder een parasol ligt, was niet op de hoogte van de blauwalg. "Ik heb niks gehoord en zag ook andere mensen zwemmen", vertelt hij. Zelf is hij ook al in het water geweest. Daarna sprong hij direct onder de douche. "We zien het wel, hè." Hij probeert nu niet meer in de plas te zwemmen. "Dan maar in de zon liggen of in de schaduw." Een andere bezoeker bouwt samen met zijn kleinzoon aan een zandfort. "We komen hier al een paar dagen en sinds dat er borden met blauwalgen staan en die mannen dat mij verteld hebben, komen wij niet meer in het water. En we blijven er ook netjes uit."