Vrouw (86) beroofd: dader wil geen dakloze en rovende junk meer zijn

Hij wil niet meer liegen, schelden of strafbare feiten plegen. En al helemaal geen dakloze junk zijn die oudere vrouwen berooft. Een 34-jarige man uit Halsteren heeft zich voor de rechtbank in Breda van zijn goede kant laten zien. Hij stond er terecht voor het beroven van een vrouw van 84 in Bergen op Zoom, vorig jaar november.

Waslijst aan voorwaarden De rechter bepaalde donderdag dat hij een gevangenisstraf krijgt die gelijk is aan het voorarrest. Hij mag de cel verlaten, maar kreeg ook tbs opgelegd met een waslijst aan voorwaarden. De rechtbank wil hem de kans geven om zich hieraan te houden.

De man pakte toen de tas van de vrouw af en vluchtte. Mensen die dit zagen gebeuren, hielpen het slachtoffer en belden de politie. Eén van hen ging achter de straatrover aan. Na een korte achtervolging wist hij de dief te pakken te krijgen. Sindsdien zit de man uit Halsteren vast.

Geen strafbaar feit plegen.

Meewerken aan toezicht en opdrachten van de reclassering en verslavingsinstelling Novadic-Kentron.

Opname in een forensisch psychiatrisch centrum.

Niet afreizen naar het buitenland.

Geen alcohol en drugs gebruiken.

'Juiste zorg geboden'

De man wordt niet voor niets aan de spreekwoordelijke ketting gelegd. In het verleden wees hij nog wel eens zorg af en is hij toch weer drugs gaan gebruiken. Op zijn strafblad staan verder meerdere diefstallen en geweldsdelicten. Bij hem is een licht verstandelijke beperking, schizofrenie en een verslaving aan cannabis, cocaïne en flakka vastgesteld. Verder is uit onderzoek gebleken dat hij chronisch psychotisch is geweest.

Om die reden kan hem de straatroof niet helemaal worden aangerekend. Zijn gedrag werd in die periode door alle stoornissen beïnvloed. Om de kans op nieuw gewelddadig gedrag te voorkomen, is juiste zorg en een langdurige klinische opname nodig, zo adviseren de gedragsdeskundigen. En die is nu gewaarborgd door de tbs met voorwaarden.

De man zegt in ieder geval heel gemotiveerd te zijn. Hij zegt veranderd te zijn en zijn leven nu echt anders te willen inrichten, met hulp.

Geld om drugs te kopen

Het is niet bekend of de man excuses heeft aangeboden aan de vrouw. Hij zag haar die ochtend van de overval op het Zonneplein in Bergen op Zoom pinnen. Toen de vrouw op weg was naar huis, probeerde de man haar tas af te pakken. Het slachtoffer wilde zich ondanks haar hoge leeftijd niet gewonnen geven, waarna een worsteling ontstond. Nadat ze was gevallen, lukte het de man om haar tas af te pakken.

Volgens de rechter was hij er enkel op uit om snel wat geld te bemachtigen zodat hij drugs kon kopen. Hij heeft totaal niet nagedacht over de nadelige gevolgen van zijn daad.

Zo liep de vrouw een ‘lelijke wond’ op haar achterhoofd op en is ze sindsdien bang als ze de straat opgaat. Vóór de beroving stond ze midden in het leven en deed ze zelfstandig haar boodschappen, vertelde haar zoon tijdens de rechtszaak. De rechtbank vond het logisch dat hiervoor een schadevergoeding is ingediend en bepaalde die op ruim 1600 euro.