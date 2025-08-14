Verkeersruzie eindigt in steekpartij: één gewonde, verdachte vlucht in auto

Bij een steekpartij in de Gerard Doustraat in Roosendaal is donderdagavond rond halfzeven iemand gewond geraakt. Dit meldt de politie. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De aanleiding voor de steekpartij zou een verkeersruzie zijn geweest.

Volgens de politie is de man die de steken zou hebben toegebracht, weggereden in een auto. Agenten zijn op zoek naar deze verdachte.

De steekpartij gebeurde in een drukke woonwijk. Het is niet duidelijk of het slachtoffer op straat of in een huis is neergestoken. Hulpverleners vonden hem in een huis aan de Gerard Doustraat.

De politie wil in contact komen met mensen die iets gezien hebben of weten wie de verdachte is en waar hij verblijft.

Traumahelikopter

Behalve de politie en de ambulance, werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. De helikopter landde op een grasveld aan de Anthonie van Dijckstraat.