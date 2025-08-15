Brandweer redt vis in het water

De brandweer in Breda rukte vrijdagochtend uit voor een wel heel bijzondere reddingsactie. In een waterplas aan de Waterweegbree, in de wijk Haagse Beemden, zat een vis muurvast in de waterplanten.

Omwonenden zagen het dier spartelen en belden de brandweer. "De vis lag al anderhalf uur op één plekje", vertelt een buurtbewoner. "Dat was dus foute boel. Mijn vrouw heeft toen de brandweer gebeld." Vermoedelijk had de vis een haakje in zijn bek met daaraan nog een stuk vislijn. Daardoor kon het beestje zich niet meer loswrikken en raakte het verstrikt in het groen onder water. "Het is een flinke jongen", zegt de buurtbewoner.

Met een waadpak aan stapte een brandweerman het water in. Schepnet in de aanslag, voorzichtig manoeuvrerend tussen de planten, probeerde hij de vis te bevrijden. Maar dat bleek lastiger dan gedacht.

"We hopen dat hij niet ergens anders komt te zitten."

Toen de brandweerman het net onder het dier schoof, maakte de vis een laatste krachtige zwiep en wist hij te ontsnappen. Een opluchting voor de omstanders. In de vijver wordt regelmatig gevist door de kinderen in de buurt. "Maar de kinderen letten heel goed op dat er niks achterblijft", zegt de buurtbewoner. "Dat doen ze echt heel goed." Nu de vis bevrijd is hoopt de buurtbewoner dat die nu oplet. "We hopen dat hij niet ergens anders komt te zitten."