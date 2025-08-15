Ongeluk met meerdere voertuigen op A58, weg weer vrij

Op de A58 is vrijdagmorgen bij Moergestel een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Dat meldt Rijkswaterstaat. Eén rijstrook werd afgesloten wat zorgde voor een lange file richting Tilburg. Inmiddels is de weg weer helemaal vrij.

Het verkeer moest omrijden via de A2 en de A65. Een ambulance is onderweg. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk.