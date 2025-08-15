Klassieke trouwauto botst op A2, auto in de prak

Een automobilist heeft vrijdagochtend op de A2 bij Eindhoven ter hoogte van knooppunt de Hogt een ongeluk gehad met zijn auto die als trouwwagen te huur is. De klassieke Volkswagen Kever kwam op de snelweg in botsing met een Duitse Nissan. De Kever is versierd met rode linten. Het stel dat in de auto zat, is voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een heel bijzondere Volkswagen Kever uit 1967. Het is een limousine-uitvoering. Dit exemplaar is sinds kort te huur. De oldtimer is volledig gerestaureerd, verlengd en voorzien van een luxe interieur.

Eerder meldde Omroep Brabant op basis van bronnen dat er een bruidspaar in de oldtimer zat. Maar dat blijkt toch anders te zitten. De eigenaar van de Kever laat aan Omroep Brabant weten dat hij samen met zijn vriendin onderweg was naar vrienden, waar een bruiloft gepland staat. Hij geeft aan lichtgewond te zijn en in het ziekenhuis te wachten op de uitslag van een scan.

De Kever is door een bergingsbedrijf opgehaald en zal later naar de bouwer van de auto in België worden gebracht.

Er stond een flinke vertraging op de A2 door het ongeluk. Verkeer vanuit Maastricht moest over de vluchtstrook rijden. Rijkswaterstaat adviseerde om via de N2 te rijden.