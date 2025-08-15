Politie trapt deur in bij inval in een huis, pistool gevonden

De politie is donderdagavond met veel geweld een huis aan de Cortembergstraat in Waalwijk binnengevallen. Agenten trapten de voordeur in na een serieuze melding dat de bewoner meerdere mensen met de dood had bedreigd en mogelijk een vuurwapen in huis had.

De inval was donderdagavond rond halfacht. De verdachte werd direct aangehouden en agenten gingen op zoek naar het wapen. Dat werd gevonden in een van de kamers. Vermoedelijk gaat het om een balletjespistool, maar dat wordt nog onderzocht. Ook het bezit van een balletjespistool is strafbaar. Het is dan wel geen vuurwapen, maar ook hiermee kun je iemand ernstig bedreigen en enorme schrik aanjagen.

De slachtoffers van de bedreigingen hebben aangifte gedaan en getuigen zijn gehoord. De politie nam een kleine hoeveelheid vermoedelijke drugs mee uit de woning. De verdachte zit vast en mag vrijdag een verklaring afleggen. Het vermoedelijke vuurwapen is in beslag genomen.