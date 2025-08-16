Fatbike-problematiek in gemeenten blijft: 'Zorgen over opgevoerde fatbikes'

De gemeenten Roosendaal, Eindhoven en Den Bosch maken zich nog steeds grote zorgen over de verkeersveiligheid van fatbikes. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant. De gemeenten Roosendaal en Eindhoven ondertekenden vorig jaar een landelijke petitie om aandacht te vragen voor de onveiligheid van fatbikes in het verkeer. De petitie werd aangeboden aan de Tweede Kamer, maar dat zorgde tot nu toe nog niet voor verandering.

"Zonder precieze cijfers te hebben, lijkt in onze gemeente sprake te zijn van een toename van het aantal fatbikes", laat de gemeente Roosendaal weten. "We maken ons vooral zorgen over het rijgedrag en illegaal opgevoerde fatbikes die te hard rijden." Roosendaal mist landelijke voorlichting en educatie die kan helpen om ouders en kinderen vooraf te wijzen op de keuze van het wel of niet kopen van een fatbike. “Bijvoorbeeld op welke leeftijd het verantwoord is om ze te besturen, en het veilig gebruik ervan.” Drukte op fietspaden

In Eindhoven is er volgens de gemeente de laatste tijd geen duidelijke verandering te zien in de fatbike-problematiek, maar de politie handhaaft wel vaker op illegale en opgevoerde fatbikes. "We denken dat we anderen hiermee waarschuwen", zegt een woordvoerder. Het snel veranderende aanbod aan fietsen, met verschillende breedtes en snelheden is een punt van zorg voor de gemeente. "De fatbike heeft een negatief imago, vooral door het verkeersgedrag van jonge gebruikers en het grote aantal opgevoerde fatbikes."

Verder hoopt Eindhoven nog altijd op landelijke regels over maximumsnelheden en verschillende soorten elektrische fietsen. "We proberen de drukte op fietspaden te spreiden door meerdere parallelle fietsroutes aan te leggen en drukke paden te verbreden." In 2024 nam de politie in Eindhoven tientallen fatbikes in beslag. De politie schrok van de slechte staat van de fatbikes:

Geen minimumleeftijd

Ook de gemeente Den Bosch maakte zich al eerder hard voor een scherpere regelgeving. Burgemeester Jack Mikkers schreef in 2023 samen met 44 andere burgemeesters een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin werd gepleit voor een minimumleeftijd voor alle e-bikes. Daarvan is voorlopig geen sprake. De Tweede Kamer is voor een minimumleeftijd, maar het is moeilijk om juridisch onderscheid te maken tussen fatbikes en andere e-bikes. Een minimumleeftijd zou dan meteen voor alle e-bikes gelden. Dat is volgens het kabinet niet uitvoerbaar.

Zorgen

Wel is er sinds 1 juli van dit jaar een aanpassing in de wetgeving. De politie mag daardoor voortaan meteen optreden tegen opgevoerde fatbikes, ook zonder dat er eerst een snelheidsovertreding wordt vastgesteld. "Als er voldoende handhaving is, kan dit een effectief middel zijn", zegt een woordvoerder van de gemeente 's-Hertogenbosch. Ook in de provinciehoofdstad zijn nog steeds zorgen over de verkeersveiligheid van fatbikes. "We zijn vooral bezorgd over onervaren, jonge bestuurders. De hogere snelheid van elektrische fietsen kan voor deze groep risico’s opleveren." De gemeente houdt daarom een nieuw initiatief in Enschede goed in de gaten. Die stad stemde in juli als eerste Nederlandse gemeente in met een verbod op fatbikes in de binnenstad. "Dit kan misschien ook in andere plaatsen toegepast worden."