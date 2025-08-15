A2 blijft lang dicht door ongeluk, meer dan twee uur vertraging

De A2 van Den Bosch richting Utrecht is vrijdagmiddag dicht bij Waardenburg vanwege een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel staat het verkeer stil. Er is een omleiding ingesteld. De politie gaat het ongeluk onderzoeken waardoor de weg voorlopig dicht blijft. Hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk.

Rond half één 's middags was er een ongeluk bij Waardenburg in Gelderland waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Hoeveel dat er zijn en wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Er kwamen meerdere ambulances en de traumahelikopter naar de plek van het ongeluk.

De botsing zorgt flinke vertraging. Het verkeer kan bij Waardenburg kan het verkeer over de op- en afritten. Het verkeer richting Tiel of Utrecht krijgt het advies via Waalwijk te rijden over de A59, de A27 en de A15.