Lange file op A2 door ongeluk, overal in Brabant grote problemen op de weg

De A2 van Den Bosch naar Utrecht is rond kwart over vijf weer vrijgegeven. De weg was vrijdagmiddag urenlang dicht, vanwege een ongeluk bij Waardenburg en het daarop volgende politieonderzoek. De vertraging was op het hoogtepunt ruim twee uur. Ook in de rest van Brabant zijn door werkzaamheden, vakantieverkeer en grenscontroles veel files, meldt de ANWB.

Rond half één 's middags was er een ongeluk bij Waardenburg in Gelderland waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn. Een personenauto is achterop een vrachtwagen gereden en vervolgens tot stilstand gekomen tegen de midden vangrail. Eén persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk.

De botsing zorgt voor flinke vertraging, die langzaam af zal nemen. Het verkeer kon bij Waardenburg over de op- en afritten. Het verkeer richting Tiel of Utrecht krijgt het advies via Waalwijk te rijden over de A59, de A27 en de A15.