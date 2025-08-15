Bijna alle bewoners terug naar huis na brand, maar Angelique vertrekt

Bijna alle bewoners van de appartementen aan de Brahmslaan in Eindhoven mogen vrijdag, een week na de uitslaande brand van vorige week, weer naar huis. Woningcorporatie Woonbedrijf laat weten dat het grootste deel van de huizen na inspectie is vrijgegeven, maar twee appartementen blijven nog even onbewoonbaar. Een van die huizen is van Angelique, die niet van plan is nog terug te keren: "Ik voel me hier niet meer veilig."

Angelique woont boven het appartement waar de brand na een explosie uitbrak. Daar moeten nog werkzaamheden plaatsvinden. Woonbedrijf verwacht dat ook dit appartement op korte termijn weer bewoonbaar is, maar daar heeft Angelique weinig vertrouwen in. "Herstellen gaat nog maanden duren", vertelt ze. "Daar ga ik niet op wachten."

Zwart van het roet

Ze mag vrijdagmiddag alleen even haar huis in om wat spullen te pakken. Met knikkende knieën stapt ze naar binnen. "Het is niet leuk. Het is een hele benauwde lucht." Haar bed is zwart van het roet. "Waarschijnlijk kunnen ze alles weggooien, maar ze gaan het nog proberen schoon te maken."

Onder begeleiding heeft ze een foto en een klein beetje kleding mee kunnen pakken. Daarna werd de voordeur weer dichtgeschroefd. Buiten vertelt ze dat haar veilige plekje weg is. "Ik had net het gevoel dat alles bewoog boven. Ik voel me daar niet meer veilig."

Nieuwe woning

Ze wil dan ook niet meer aan de Brahmslaan wonen. "Er is teveel gebeurd hier. Over twee weken krijg ik een nieuwe woning." Ze gaat weer terug naar Spijkenisse, naar haar ouders. "Daar slaap ik nu een week. Volgende week ga ik naar een vakantiewoning in Veldhoven. Ik moet alles doen van 200 euro per week van de verzekering, dat gaat natuurlijk niet lukken."

De woning waar de brand is uitgebroken, is ook nog niet vrijgegeven. "Hier moeten herstelwerkzaamheden plaatsvinden en het kan nog even duren voordat dit is afgerond", zegt Woonbedrijf.