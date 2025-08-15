Man (33) neergestoken na ruzie in verkeer, verdachte opgepakt

Een vermoedelijke verkeersruzie is donderdagavond in Roosendaal uitgelopen op een steekpartij. In de Gerard Doustraat werd een 33-jarige man neergestoken. Hij raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader, een 32-jarige man uit Breda, is vrijdagochtend aangehouden.

De melding kwam rond zeven uur ’s avonds binnen. Agenten waren snel ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Die landde op een veld aan de Anthonie van Dijckstraat. Het slachtoffer werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de politie ging er mogelijk een verkeersruzie vooraf aan het steekincident. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht in een donkergekleurde auto. Tijdens de worsteling met het slachtoffer verloor hij persoonlijke spullen, waardoor de politie hem snel op het spoor kwam.

Agenten deden donderdagavond buurtonderzoek in de omgeving van de Gerard Doustraat. Getuigen werden gehoord en camerabeelden veiliggesteld. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

Na de melding werden politie, ambulance en traumahelikopter ingeschakeld: