Extreemrechtse terreurverdachte (24) vast, wapens gevonden

Een 24-jarige man uit Erp is donderdag in Badhoevedorp aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ook wordt hij verdacht van wapenbezit en het maken van (onderdelen van) wapens en munitie. Dat meldt het Landelijk Parket vrijdag.

Het onderzoek begon na een ambtsbericht van de AIVD, waarin stond dat de man bereid zou zijn om rechts-terroristisch geweld te plegen en in het bezit was van vuurwapens.

Lid van extreemrechtse organisatie

De man zegt lid te zijn van de Geuzenbond, een extreemrechtse organisatie voor jongeren in Nederland en België. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de Geuzenbond aangemerkt als een zogenoemde ‘active club’. Zulke clubs proberen het rechts-extremistische gedachtegoed te normaliseren en richten zich op het ‘weerbaar maken van het blanke ras’ door middel van fysieke training. De organisatie is zowel online actief als via demonstraties.

Vuurwapens in Erp

Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagochtend een inval gedaan aan de Veerstraat bij Erp. In het gebouw dicht bij Boerdonk heeft een restaurant gezeten. Een robothond is onder andere ingezet om het gebouw te doorzoeken. Er waren veel agenten en een arrestatieteam bij de inval. Ook werden er politiehonden ingezet.

Bij doorzoekingen op het adres in Erp waar de verdachte staat ingeschreven, werden verboden vuurwapens en munitie gevonden. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) doet verder onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket.

De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die besloot dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.