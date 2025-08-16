Eindelijk genoeg wind op Vliegerdagen, maar te veel voor luchtballonnen

Honderden vliegers in evenveel felle kleuren geven de bewolkte lucht boven Rijsbergen een vrolijk gezicht. Ze dansen zaterdagmiddag tegen de grijze achtergrond ter gelegenheid van de vijftiende editie van de Rijsbergse Vliegerdagen: een weekend vol kleur en vrolijkheid. Bovendien staat er gelukkig flink wat wind tijdens deze jubileumeditie, dat is wel eens anders geweest.

Het is bewolkt, maar toch lopen bezoekers en vliegeraars enthousiast over het terrein van de Rijsbergse Vliegerdagen. Gelukkig staat er voldoende wind, waardoor er voortdurend tientallen vliegers in de lucht hangen. "Lekker vliegerweer", zegt Twan Aarts uit Steenbergen. Samen met zijn vrouw Vienna staat hij in een rij van acht vliegeraars. Hoog boven hen maken de vliegers allerlei bewegingen. "Dit is teamvliegeren, of formatievliegeren", legt Twan uit. "De eerste man rechts geeft commando’s die iedereen kent, en dan ontstaat er in de lucht een soort ballet van vliegers. Heel leuk om te doen." Een vrouw naast Twan moet zich zo concentreren om de lijnen van de vliegers niet in de knoop te laten raken, dat ze geen woord kan uitbrengen over wat ze aan het doen is.

"Vanavond is het nachtvliegeren, dat vind ik het allermooist."

De meeste vliegeraars die de Rijsbergse Vliegerdagen bezoeken, maken hun vliegers zelf. Op vrijdag arriveren ze al op het terrein, met campers en tenten. Die staan opgesteld langs het vliegerterrein, waar ook volop wordt gevliegerd. Frans Geerlings uit Veldhoven is al vijftien jaar een vaste gast op het Rijsbergse Vliegerfeest. "Vanavond is het nachtvliegeren, dat vind ik het allermooist", vertelt hij. "Ik heb een vlieger gemaakt met wel duizend lampjes. In het donker ziet dat er prachtig uit." De nachtvlieger is slechts één van de honderden vliegers die Frans zelf heeft gemaakt. "Vroeger was ik hier het hele weekend samen met mijn vrouw, maar zij is er helaas sinds twee jaar niet meer. Gelukkig kent iedereen me hier. Het is net één grote familie, die vliegeraars. Dat voelt heel fijn."

"Dat de zon nu niet schijnt, vinden we niet zo erg - als het maar lekker waait."

"We hebben dit jaar veel geluk met de wind", vertelt Petra Baremans, die samen met haar man René al vijftien jaar betrokken is bij de organisatie van het vliegerfeest. "De afgelopen drie jaar stond er bijna geen wind. Dat de zon nu niet schijnt, vinden we niet zo erg - als het maar lekker waait." Daar is Twan uit Steenbergen het mee eens: "Zo’n lekker windje hebben we in jaren niet gehad." Vanuit de verre omtrek zie je de kleurrijke vliegers in de lucht dansen. "Rijsbergen is trots op dit evenement", zegt Petra. "Heel veel mensen uit het dorp werken mee en vliegeraars komen van heinde en verre hiernaartoe. We hebben de mooiste onderdelen van alle vliegerfeesten hier samengebracht: een prachtig veld, veel gezelligheid en goede voorzieningen voor iedereen die hier het hele weekend verblijft."

"Het waait te hard, en de wind uit de verkeerde richting om de enorme ballonnen veilig de lucht in te laten."

De lekkere vliegerwind heeft ook een keerzijde. Speciaal voor de vijftiende editie zouden er zaterdag aan het einde van de dag achttien heteluchtballonnen opstijgen. Maar halverwege de middag klinkt via de luidsprekers dat de ballonfiësta door de harde wind niet door kan gaan. "Het waait te krachtig, en bovendien komt de wind uit de verkeerde richting om de enorme ballonnen veilig de lucht in te laten."