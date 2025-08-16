Oud restaurant in Erp was 'clubhuis voor extreemrechtse jongeren'

Een oud restaurant in Erp, waar afgelopen donderdag een inval werd gedaan door de politie, werd gebruikt als clubhuis van de extreemrechtse jongerenorganisatie Geuzenbond. Dat stelt onderzoeksgroep Kafka. In het voormalige restaurant, dat sinds jaren antikraak wordt bewoond, werden wapens en munitie gevonden. Een 24-jarige man uit Erp werd opgepakt, hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De Geuzenbond is in 2018 opgericht door een groep vrienden in Badhoevedorp, de plek waar de man uit Erp donderdag werd opgepakt. Het is de eerste keer dat iemand van de Geuzenbond verdachte is van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. "Het is geen club domme jongens", weet een woordvoerder van onderzoeksgroep Kafka. Deze onderzoeksgroep volgt sinds 1988 extreemrechts in Nederland. "De oprichters zijn jong en studeren of studeerden aan verschillende universiteiten en hbo-opleidingen in Nederland. Hierdoor zitten ze verspreid door het land", legt woordvoerder Remco van Kafka de kwalificatie jongerenorganisatie uit. De missie van de Geuzenbond is in het kort: een 'wit' Nederland, hereniging met Vlaanderen en mannen fysiek sterker maken. De leden zijn actief op sociale media. Door beelden van bijeenkomsten te vergelijken, heeft onderzoeksgroep Kafka geconcludeerd dat het oude restaurant in Erp gebruikt werd als een soort clubhuis. "Uit foto's blijkt dat dit hetzelfde pand is waar ook hun nieuwjaarsreceptie werd gehouden en een delegatie van een extreemrechtse Amerikaanse organisatie werd ontvangen", zeggen de onderzoekers.

De Geuzenbond richt zich nu nog steeds op jongeren. "De Groot Nederlandse Studentenvereniging is sterk verbonden met Geuzenbond. Deze studentenvereniging duikt steeds vaker op op infomarkten tijdens intro-weken voor eerstejaars, maar ook bij studentensportverenigingen", ontdekte Kafka. Volgens de onderzoekers kunnen organisatoren van dat soort evenementen de Geuzenbond niet weigeren, omdat de club 'niks strafbaars doet'. "Het is niet strafbaar te vertellen dat je trots op Nederland bent en dat Nederland voorop moet staan." "Door zich te profileren op plekken waar veel studenten samenkomen en actief te zijn op sociale media zwelt de aanhang met name binnen de Groot Nederlandse Studenten Vereniging (kortweg GNSV) gestaag aan", zegt een woordvoerder van de onderzoeksgroep. "Het is geen officiële studentenvereniging, want dan moeten ze voldoen aan voorwaarden en regels."

Een arrestatieteam vond wapens en munitie in het anti-kraakpand (foto:Harrie Grijseels / Persbureau Heitink)