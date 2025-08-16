Verkeersruzie tussen twee bestuurders uitgevochten op de A16, lange file

Twee personen zijn elkaar bij een verkeersruzie te lijf gegaan op de snelweg A16 bij Breda. Agenten die bij toeval langsreden ter hoogte van knooppunt Princeville, zagen dat er mensen op de weg stonden. Toen ze poolshoogte namen, bleek dat de twee op de linkerrijstrook waren gestopt met hun auto's en dat er gevochten was.

Beide personen zijn nagekeken in de ambulance. Een van hen moest na een drugstest mee met de politie.

Vijftien boetes

De rijstrook was tijdens de afhandeling van het gebeuren afgesloten voor het verkeer met een rood kruis. Veel weggebruikers negeerden dit en reden gewoon over de rijbaan. Zeker vijftien bestuurders zijn op de bon geslingerd.

Wat de aanleiding voor de ruzie was, is onduidelijk. Op de A16 van de Belgische grens richting Breda ontstond een file van acht kilometer, goed voor twintig minuten vertraging.