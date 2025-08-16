Brandende fietsaccu maakt elf studenten dakloos: 'Ze woonden er pas net'

De studenten die in de nacht van vrijdag op zaterdag acuut hun Tilburgse kamer moesten verlaten omdat er brand was, zaten pas net in hun studentenhuis. "Voor een van hen was dit de eerste nacht en de anderen zaten er niet langer dan twee weken", zegt verhuurder Tim Eenshuistra van Student Housing Holland. De brand ontstond nadat een fietsaccu in brand was gevlogen.

Het vuur in het studentenhuis brak ergens tussen vijf en zes uur in de ochtend uit. "De bewoner van kamer acht haalde rond die tijd zijn fietsaccu van de lader. Toen hij dat deed vloog de accu in brand", vertelt verhuurder Tim. "Hij heeft de brand nog proberen te blussen met een brandblusser, maar dat had totaal geen zin." Geen brandblusser tegen opgewassen

Ook de brandweer liet aan Tim later weten dat er geen brandblusser opgewassen is tegen een fietsaccu die ontbrandt. Op het moment dat er brand was, waren er acht andere kamerbewoners in huis. Het studentenhuis telt in totaal elf kamers.

Het pand is voorlopig onbewoonbaar. De vijf bewoners hebben met moeite onderdak gekregen in een hotel in Gorinchem. "Ze wilden graag bij elkaar blijven zodat ze met elkaar konden praten over wat hen is overkomen. Omdat op dit moment festival Decibel in Hilvarenbeek gehouden wordt, was vijf hotelkamers boeken een uitdaging. Alles zit vol", vertelt de verhuurder. Alles kwijt

Ook de andere zes kamerbewoners moeten een nieuwe plek zien te vinden. "Het gaat om buitenlandse studenten. Ze hebben hier geen familie waar ze onderdak kunnen krijgen. De Tilburgse universiteit gaat meehelpen om een plek voor hen te vinden', weet Tim. "Maar het is ook nog eens het begin van een nieuw schooljaar, de moeilijkste tijd om een kamer te vinden."

De jongen van kamer acht is alles kwijt. "Zijn hele kamer is compleet uitgebrand en zwart. Door brandwerende isolatie zien de andere tien kamers er beter uit, maar door de hitte is er veel schade", gaat de verhuurder verder. De tv's zijn van de muur gesmolten. Ook de elektriciteitskabels zijn weggesmolten, en de water -en verwarmingsleidingen zijn beschadigd." Herstel kost maanden

De studenten mogen alleen onder begeleiding bruikbare spullen ophalen. "We weten niet of de vloeren door de hitte zijn aangetast. En dan is er nog de roet en waterschade", vult Tim aan. "Ik ben bang dat herstellen zomaar een jaar kan duren. In totaal verhuurt hij 250 kamers. "Zo'n heftige brand heb ik nooit meegemaakt. Ik ben blij dat er geïnvesteerd is in brandwerende kamerunits en brandblussers."