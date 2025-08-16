Brandende fietsaccu maakt elf studenten dakloos: 'Ze woonden er pas net'
Het vuur in het studentenhuis brak ergens tussen vijf en zes uur in de ochtend uit. "De bewoner van kamer acht haalde rond die tijd zijn fietsaccu van de lader. Toen hij dat deed vloog de accu in brand", vertelt verhuurder Tim. "Hij heeft de brand nog proberen te blussen met een brandblusser, maar dat had totaal geen zin."
Geen brandblusser tegen opgewassen
Ook de brandweer liet aan Tim later weten dat er geen brandblusser opgewassen is tegen een fietsaccu die ontbrandt. Op het moment dat er brand was, waren er acht andere kamerbewoners in huis. Het studentenhuis telt in totaal elf kamers.
Het pand is voorlopig onbewoonbaar. De vijf bewoners hebben met moeite onderdak gekregen in een hotel in Gorinchem. "Ze wilden graag bij elkaar blijven zodat ze met elkaar konden praten over wat hen is overkomen. Omdat op dit moment festival Decibel in Hilvarenbeek gehouden wordt, was vijf hotelkamers boeken een uitdaging. Alles zit vol", vertelt de verhuurder.
Alles kwijt
Ook de andere zes kamerbewoners moeten een nieuwe plek zien te vinden. "Het gaat om buitenlandse studenten. Ze hebben hier geen familie waar ze onderdak kunnen krijgen. De Tilburgse universiteit gaat meehelpen om een plek voor hen te vinden', weet Tim. "Maar het is ook nog eens het begin van een nieuw schooljaar, de moeilijkste tijd om een kamer te vinden."
De jongen van kamer acht is alles kwijt. "Zijn hele kamer is compleet uitgebrand en zwart. Door brandwerende isolatie zien de andere tien kamers er beter uit, maar door de hitte is er veel schade", gaat de verhuurder verder. De tv's zijn van de muur gesmolten. Ook de elektriciteitskabels zijn weggesmolten, en de water -en verwarmingsleidingen zijn beschadigd."
Herstel kost maanden
De studenten mogen alleen onder begeleiding bruikbare spullen ophalen. "We weten niet of de vloeren door de hitte zijn aangetast. En dan is er nog de roet en waterschade", vult Tim aan. "Ik ben bang dat herstellen zomaar een jaar kan duren. In totaal verhuurt hij 250 kamers. "Zo'n heftige brand heb ik nooit meegemaakt. Ik ben blij dat er geïnvesteerd is in brandwerende kamerunits en brandblussers."
Tien tips om veilig te laden.
Wist je dat er in een gemiddeld huishouden zo’n 113 batterijen en accu’s liggen? Een aantal van deze batterijen en accu’s zit in oplaadbare apparaten. Denk bijvoorbeeld aan die in telefoons of elektrische fietsen. Deze batterijen en accu’s brengen een risico met zich mee als ze verkeerd worden gebruikt.
Met deze 10 tips ga je veilig om met batterijen en accu’s in oplaadbare apparaten.
- Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en volg deze op
- Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat geleverd wordt
- Leg een batterij niet in het volle zonlicht. Zorg ook dat de batterij niet te koud wordt
- Laad de batterij minstens eens in de drie maanden op
- Is je apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg ‘m buiten neer en lever ‘m zo snel mogelijk in
- Heeft de batterij onderhoud nodig? Ga niet zelf aan de slag, maar laat dit altijd aan een deskundige over
- Leg een apparaat (of batterij) tijdens het opladen vrij neer op een stabiele, onbrandbare plek
- Laad de batterij bij voorkeur overdag op
- Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is
- Laad een batterij op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden