Agent aangedaan na carmeeting: 'Hoorde belaagde collega's op portofoon'

Politieagenten zijn aangedaan door het geweld waarmee ze zaterdag zijn geconstateerd tijdens een illegale carmeeting in Budel-Dorplein. Een van de betrokken agenten vertelt erover in een bericht op sociale media. "Ze zagen geen andere uitweg dan door de menigte heen te rijden."

De agenten werden zaterdagnacht door gemaskerde agressievelingen bekogeld met vuurwerk en glas toen ze de illegale carmeeting wilden stoppen. Een politieauto werd klemgereden en vernield. "De stemmen van mijn collega’s die ik door mijn portofoon hoorde tijdens deze carmeeting is iets wat niemand wil horen", vervolgt de agent. "Laat staan wat mijn collega’s gevoeld moeten hebben toen ze belaagd, ingesloten en bekogeld werden. Ze zagen geen andere uitweg dan, recht zo die gaat, door de menigte heen te rijden." Woordvoerder Maarten Brink van de Nederlandse Politiebond zegt dat het geweld tegen hulpdiensten harder wordt. "We mogen dit niet normaal gaan vinden. Ik hoop dat er nog meer verdachten opgepakt gaan worden. Op het moment zelf is dat vaak lastig door de gevaarlijke omstandigheden. Het eerste doel de rust zo snel mogelijk te herstellen."

Bekijk hier beelden van de carmeeting:

Burn-outs

De agenten hadden eerder op de avond, rond halfelf, al een illegale carmeeting gestopt aan de Gerstdijk in Helmond. Daar hadden zich zo'n vijftig voertuigen uit binnen- en buitenland verzameld. In Budel-Dorplein ging het korte tijd later om ruim tweehonderd voertuigen. Er werd op hoge snelheid door de straten geracet, er werden zogenoemde burn-outs met de auto's uitgevoerd en er werd vuurwerk afgestoken. Wapenstok

Pas met extra ondersteuning van politieteams uit de regio kon de carmeeting, waar volgens de agent zeker vierhonderd mensen op waren afgekomen, worden gestopt. Agenten zetten politiehonden in en moesten de wapenstok gebruiken om de rust te herstellen. Eén iemand werd aangehouden. Bij die aanhouding beet een politiehond de verdachte. Twee politieagenten liepen bij het stoppen van de illegale carmeeting gehoorschade op en hebben aangifte gedaan. Ook is aangifte gedaan van de vernieling van de politieauto.