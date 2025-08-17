Geweld grijpt agenten aan: 'Ik hoorde belaagde collega's op de portofoon'

Politieagenten zijn geschrokken door het geweld waarmee ze zaterdag zijn geconfronteerd tijdens een illegale carmeeting in Budel-Dorplein. Een van de betrokken agenten vertelt erover in een bericht op sociale media. "We zagen geen andere uitweg dan door de menigte heen te rijden."

De agenten werden zaterdagnacht door gemaskerde agressievelingen bekogeld met vuurwerk en glas toen ze de illegale carmeeting wilden stoppen en er werd met laserpennen in hun ogen geschenen. Een politieauto werd klemgereden en vernield.

"De stemmen van mijn collega’s die ik door mijn portofoon hoorde tijdens deze carmeeting is iets wat niemand wil horen", benadrukt de agent. "Laat staan wat mijn collega’s gevoeld moeten hebben toen ze belaagd, ingesloten en bekogeld werden. Ze zagen geen andere uitweg dan, recht zo die gaat, door de menigte heen te rijden."

Woordvoerder Maarten Brink van de Nederlandse Politiebond ziet al langer dat het geweld tegen hulpdiensten harder wordt. "We mogen dit niet normaal gaan vinden. Ik hoop dat er verdachten opgepakt gaan worden. Op het moment zelf is dat vaak lastig door de gevaarlijke omstandigheden. Het eerste doel is de rust zo snel mogelijk te herstellen."

Bekijk hier beelden van de carmeeting: